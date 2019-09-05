с чего всё началось

ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей. Как следует из картотеки арбитражных дел, иск был зарегистрирован в суде 5 сентября.

К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей

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