Председательство в Совете ЕС с наступлением июля перешло от Хорватии к Германии. Оно продлится полгода и 1 января 2021 года будет передано Португалии.

К Германии перешло председательство в Совете ЕС

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