Политика

ТАССТАССК Германии перешло председательство в Совете ЕС

Председательство в Совете ЕС с наступлением июля перешло от Хорватии к Германии. Оно продлится полгода и 1 января 2021 года будет передано Португалии.
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Германия стала председателем Совета Евросоюза

News.ru04:40

Что предстоит решить Меркель в ходе председательства ФРГ в Совете ЕС

Газета.Ru03:43

Председательство в Совете ЕС перешло к Германии

Московский Комсомолец03:30

Эксперт рассказал об ожиданиях от председательства Германии в Совете ЕС

РИА Новости02:10

К Германии перешло председательство в Совете ЕС

ТАССвчера в 17:34

Завсектором стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин о том, что ждет ЕС и его отношения с Россией

Коммерсантъвчера в 10:03

Посол Германии в Вене: Хватит альтруизма, у нас есть свои интересы

Евразия Daily27 июня в 22:28
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Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

ТАСС вчера в 09:33
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Транспорт

Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей

Главными причинами смертности остаются нарушения ПДД водителями транспортных средств, что привело к гибели практически 85 процентов участников дорожных аварий.
Российская газета 05:13
9
Общество

В Москве выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 с апреля

В Москве за сутки выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 за три месяца, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
RT на русском 03:59
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Игры

Apple прекратила сотрудничество с разработчиками Arcade

Picsnews.net 05:09
Общество

С 1 июля в России повышаются тарифы на услуги ЖКХ

В России 1 июля тарифы на услуги ЖКХ повышаются в среднем на 4%.
RT на русском 01:13
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Политика

Путин проголосовал по поправкам в конституцию в Москве

Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах, пишет РИА Новости.
BFM.ru 04:36
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Политика

Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
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Общество

«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год

"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
РИА Новости вчера в 08:30
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Общество

С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей

С 1 июля граждане России могут получить единовременную выплату на каждого ребенка до 16 лет – сумма составляет 10 тыс. рублей.
Газета.Ru 03:48
1,8K
Общество

Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Известия вчера в 17:03
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Происшествия

Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле

РИА Новости вчера в 23:17
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Происшествия

Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских

Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
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Происшествия

На территории храма в Ленобласти найдены останки связанного человека

REGNUM 04:11
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Общество

В России за сутки выявили 6 556 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 6 556, до 654 405.
ТАСС 03:31
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
144
Общество

Бороться с коронавирусом в Казахстане предложили по тактике «трех Т»

Пока не существует вакцины от коронавируса и нет коллективного иммунитета, нужно реализовывать стратегию "три Т", рассказала РБК директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
РИА Новости 03:49
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Политика

Подготовка к голосованию Путина по поправкам в Конституцию попала на видео

Подготовка избирательного участка к приезду президента России Владимира Путина для голосования по поправкам в Конституцию попала на видео.
Lenta.ru 04:32
Политика

Саакашвили назвал главного врага экономического прогресса Украины

Правоохранительная система является главным врагом экономического прогресса Украины.
Известия вчера в 18:51
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Хоккей

КХЛ рассчитывает начать сезон со зрителями на трибунах

Президент КХЛ Алексей Морозов выразил надежду, что новый сезон стартует со зрителями на трибунах.
Нева Спорт 04:32
Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
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Авто

Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу

Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС вчера в 17:24
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Экономика

Экономика Великобритании рекордно рухнула

По оценкам ONS, экономика Великобритании рухнула на 20,4 процента в апреле по сравнению с мартом.
Lenta.ru 00:59
8
Политика

Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге

Законопроект о национальной безопасности в Гонконге одобрен высшим законодательным органом КНР — Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей.
Коммерсантъ 29 июня в 23:27
14
Политика

Путин обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам

Сегодня, 30 июня, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Челябинск Сегодня вчера в 05:59
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Футбол

Генрих Мхитарян досрочно расторгнет контракт с «Арсеналом»

BetOn 04:37
Экономика

Богатейшие россияне потеряли с начала года почти 32 миллиарда долларов

С начала 2020 года совокупное состояние богатейших россиян снизилось примерно на 31,81 миллиарда долларов.
Ридус 04:40
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Брайтон» в матче чемпионата Англии

ИА Красная Весна 05:13
Общество

Обвинявшие Вайнштейна в домогательствах женщины получат $19 млн

Женщины, которые обвиняли американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и дискриминации, получат компенсации на общую сумму в $19 млн.
Известия вчера в 23:47
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Футбол

Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса

В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета 05:17
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Футбол

Раскрыты ключевые финансовые показатели ЦСКА за 2019 год

РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям московского ЦСКА за 2019 год.
Чемпионат вчера в 19:00
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