Коронавирус
Вести.RuК ИВЛ в Москве подключены почти 40 процентов пациентов младше 40
Возраст почти 40 процентов пациентов, которые находятся в московских больницах и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), меньше 40 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
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Культура
Знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался
Один из самых знаменитых дирижеров и композиторов последних десятилетий Кшиштоф Пендерецкий скончался в возрасте 86 лет, пишет РИА Новости.
Общество
Еще об одном способе защиты от коронавируса рассказал китайский медик
Для защиты от коронавируса недостаточно мыть руки и носить маски, сообщил изданию «Хуаньцю шибао» фармацевт аптеки третьей больницы Пекинского медицинского университета Ван Хайин.
Общество
Исаакиевский собор провел Божественную Литургию и закрылся
Сегодня, 29 марта, собор провел последнее богослужение, Литургию Василия Великого, на которой присутствовало гораздо меньше человек, чем обычно.
Общество
Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
Валентин Горбунов, который до марта 2020 года являлся председателем Мосгоризбиркома, скончался на 67-м году жизни в воскресенье, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
Москвичей начали по громкой связи призывать остаться дома
"Интерфакс" со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что в Москве начали по громкой связи предупреждать людей на улицах о необходимости вернуться домой.
Авто
Назвали секретные функции авто, о которых не знают водители
Редакция издания SpeedMe.ru назвала интересные и нужные «фишки», которые присутствуют в некоторых автомобилях, но о которых не знают владельцы.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Общество
Губерниев возмущён отношением москвичей к ситуации с коронавирусом
Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил недоумение отношением жителей Москвы к эпидемии коронавируса.
Общество
Вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу
Россияне, решившие на длинные выходные выбраться из города, могут оказаться в неприятной ситуации.
Здоровье
Когда отступит вирус-убийца: пророчество Ванги
Слепая провидица Ванга предсказывала, что мир, который мы знаем, изменится полностью. Однако край его наступит не скоро.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Общество
В Башкирии официально подтвержден пятый случай заражения коронавирусом
В Башкортостане выявлен новый случай заражения коронавирусной инфекцией, уже пятый с начала эпидемии.
Политика
Песков рассказал о подготовке обращения Путина по поводу коронавируса
Российский президент Владимир Путин принял решение обратиться к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 вечером 24 марта, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Экономика
Минпромторг оценил текущий уровень сокращений в потребсекторе в 20%
В текущих условиях у компаний из-за падения оборотов на 50–80% в зависимости от региона наступил кассовый разрыв, а значит, невозможность работы и уплаты налогов.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Музыка
Лидер Little Big представил «карантинную» версию своей песни
Экономика
Мишустин рассказал о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин также рассказал, что малому и среднему бизнесу со стороны государства будут обеспечены беспроцентные кредиты на неотложные нужды.
Происшествия
В Алтайский край из Таиланда вернулись 500 отдохнувших граждан
Барнаул, 28 марта 2020, 07:10 — REGNUM С сегодняшнего дня, 28 марта, количество граждан, попавших под наблюдение из-за эпидемии коронавируса в Алтайском крае, значительно увеличилось: накануне вечером с разницей в два с небольшим часа в аэропорт Барнаула прибыли два борта, которые доставили около 500 пассажиров.
Происшествия
За минувшие сутки в Крыму выявлен один зараженный коронавирусом
За минувшие сутки в Крыму выявлен один зараженный коронавирусом, сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по противодействию распространению инфекции.
Политика
Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу
Обвинительный тон заявлений представителей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает в России недоумение.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Общество
В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ
В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко показали лицо младшей дочери
В ответ Костенко разместила у себя в блоге семейное фото, где показала также лицо младшей дочери - Евы.
Политика
Назначен новый глава Роскомнадзора
Новым главой Роскомнадзора назначен бывший начальник Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации президента Андрей Липов.
Общество
В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, в Китае практически остановилось.
Футбол
У футболиста «Спартака» Кутепова родилась дочь
Московский футбольный клуб «Спартак» сообщил, что у защитника команды Ильи Кутепова родилась дочь.