Коронавирус

Вести.RuВести.RuК ИВЛ в Москве подключены почти 40 процентов пациентов младше 40

Возраст почти 40 процентов пациентов, которые находятся в московских больницах и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), меньше 40 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
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с чего всё началось
В Москве около 45% больных коронавирусом с тяжелым повреждением легких — это люди моложе 60 лет, 15% тяжелых пациентов приходятся на возрастную группу моложе 40 лет, сообщает
 столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
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Власти назвали процент тяжелых больных коронавирусом моложе 40 лет

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Оперштаб назвал возраст подключённых к ИВЛ в Москве пациентов

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Интерфакс07:17

Оперштаб: 15% тяжелых больных коронавирусом меньше 40 лет

Агентство Москва07:11

В Москве почти 40% больных коронавирусом на ИВЛ моложе 40 лет

Коммерсантъ07:36
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