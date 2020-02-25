Власти продолжают наращивать расходы на дороги в Крым. 21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.

с чего всё началось

Через два года должна быть построена новая трасса, которая соединит Краснодар c Крымским мостом. С запуском движения по Крымскому мосту трафик на дорогах Краснодарского края в сезон вырос в разы. Сегодня трасса М4 с комфортом доводит путешествующих на юг только до Краснодара.

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