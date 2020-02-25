Транспорт

Российская газетаРоссийская газетаК Крымскому мосту построят новую дорогу

Через два года должна быть построена новая трасса, которая соединит Краснодар c Крымским мостом. С запуском движения по Крымскому мосту трафик на дорогах Краснодарского края в сезон вырос в разы. Сегодня трасса М4 с комфортом доводит путешествующих на юг только до Краснодара.
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с чего всё началось

Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту

Власти продолжают наращивать расходы на дороги в Крым. 21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Ведомостивчера в 16:08

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Кондратьев: трасса к Крымскому мосту позволит решить проблему с пробками

АиФ Краснодар09:09

Вениамин Кондратьев: «Дорога от Краснодара до хутора Белого станет быстрым и удобным транзитом к Крымскому мосту»

Администрация Краснодарского края07:54

Кондратьев: дорога от Краснодара станет быстрым транзитом к Крымскому мосту

Кубань 2408:41

Между Крымом и Кубанью построят новую автотрассу

Московский Комсомолец07:37

Из Краснодарского края до Крымского моста можно будет доехать по новой трассе

КП - Кубань05:54

Названа стоимость скоростной трассы из Краснодара к Крымскому мосту

Кубанские новостивчера в 23:28

Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту

Ведомостивчера в 16:08
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Комментарии

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Избранником Кати Жужи является 25-летний гонщик серии GP2 Артем Маркелов, с которым в 2015 году встречалась Алена Водонаева.
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Общество

В голосовании по поправкам в Конституцию хотят участвовать 66% россиян

В голосовании по внесению поправок в Основной закон страны планируют участвовать две трети россиян, заявил во вторник глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
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Названы опасные приложения для смартфонов

Благодаря информации, предоставленной заместителем начальника лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергеем Никитиным, стало известно, какие приложения являются опасными для граждан.
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Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

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ВОЗ призвала готовиться к «потенциальной пандемии» коронавируса

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Происшествия

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Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
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МОК не исключает отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса

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Суд в Полтавской области Украины арестовал на два месяца четырех участников протестов в Новых Санжарах, где размещены на карантин эвакуированные из Китая.
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Космос

Названы основные версии происхождения космического объекта «Чёрный рыцарь»

Происхождение космического объекта «Чёрный рыцарь» до сих пор никто не может разгадать, хотя его впервые обнаружили в 1998 году астронавты американского агентства NASA.
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Скончался бывший президент Египта Хосни Мубарак

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Политика

В Волгограде «Справедливая Россия» предложила поправки в Конституцию

Сегодня, 25 февраля, в рамках всероссийской информационной акции политической партии "Справедливая Россия" состоялась пресс-конференция, посвящённая поправкам в Конституцию РФ, предложенным депутатами фракции «СР» в Государственной Думе.
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Экономика

Иностранные инвесторы выступили против смягчающих налоговых поправок

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У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус

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Выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех человек в Петербурге

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