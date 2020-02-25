Транспорт
Российская газетаК Крымскому мосту построят новую дорогу
Через два года должна быть построена новая трасса, которая соединит Краснодар c Крымским мостом. С запуском движения по Крымскому мосту трафик на дорогах Краснодарского края в сезон вырос в разы. Сегодня трасса М4 с комфортом доводит путешествующих на юг только до Краснодара.
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с чего всё началось
Власти продолжают наращивать расходы на дороги в Крым. 21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.Ведомостивчера в 16:08
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Вениамин Кондратьев: «Дорога от Краснодара до хутора Белого станет быстрым и удобным транзитом к Крымскому мосту»
Администрация Краснодарского края07:54
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Благодаря информации, предоставленной заместителем начальника лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергеем Никитиным, стало известно, какие приложения являются опасными для граждан.
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Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением
Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
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Диетологи рассказали, какие продукты нельзя употреблять вечером, потому что они мешают нормально отдыхать.
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Участники беспорядков в Новых Санжарах арестованы
Суд в Полтавской области Украины арестовал на два месяца четырех участников протестов в Новых Санжарах, где размещены на карантин эвакуированные из Китая.
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Названы основные версии происхождения космического объекта «Чёрный рыцарь»
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Сегодня, 25 февраля, в рамках всероссийской информационной акции политической партии "Справедливая Россия" состоялась пресс-конференция, посвящённая поправкам в Конституцию РФ, предложенным депутатами фракции «СР» в Государственной Думе.
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В Махачкале ликвидировали пожар в ТЦ «Пассаж»
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У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус
Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
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Выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех человек в Петербурге
По данным Госавтоинспекции, в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ выехал на тротуар и сбил четырех человек, в том числе двоих несовершеннолетних.