Космос

Российская газетаРоссийская газетаК МКС стартовала ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus

Ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала в субботу с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане. Стыковка корабля с Международной космической станцией запланирована на 12:05 мск 18 февраля. Грузовик должен доставить на орбиту около 3,6 тонны груза.
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Ракета-носитель Antares стартовала с космодрома на острове Уоллопс

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