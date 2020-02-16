Космос
Российская газетаК МКС стартовала ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus
Ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала в субботу с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане. Стыковка корабля с Международной космической станцией запланирована на 12:05 мск 18 февраля. Грузовик должен доставить на орбиту около 3,6 тонны груза.
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Американская ракета-носитель Antares с «грузовиком» Cygnus сегодня отправятся к МКС
Эхо Москвы13 февраля в 18:12
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