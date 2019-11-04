Космос
Первый ТульскийК Новому году Россия запустит в космос огромный стеклянный шар
Россия планирует запустить в космос огромный стеклянный шар. Это будет не просто шар, а специальное устройство для измерения гравитационного поля Земли. Его выведут на орбиту в конце декабря - ориентировочно, 25 числа.
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с чего всё началось
Сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", необходимый для уточнения гравитационного поля Земли, планируется вывести на орбиту в конце декабря, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 19:09
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Шар в космосе под Новый год: Россия запустит сферический научный аппарат «Блиц-М»
ТК Звездавчера в 19:36
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