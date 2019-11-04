Сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", необходимый для уточнения гравитационного поля Земли, планируется вывести на орбиту в конце декабря, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Россия планирует запустить в космос огромный стеклянный шар. Это будет не просто шар, а специальное устройство для измерения гравитационного поля Земли. Его выведут на орбиту в конце декабря - ориентировочно, 25 числа.

К Новому году Россия запустит в космос огромный стеклянный шар

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