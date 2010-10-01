Экономика
КоммерсантъК СБП подобрали динамический код
В четверг были проведены первые в России покупки через СБП с использованием динамического QR-кода. Частный клиент с помощью мобильного приложения Промсвязьбанка (ПСБ) купил в магазине «220 Вольт» монтажный клей.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 01:36, Вашингтон
Политика
Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
В возрасте 95 лет скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Об этом сообщил действующий глава государства Эммерсон Мнангагва.
Вести.Ru 01:21
Политика
Путин поставил задачу снизить ставки по ипотеке
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам в стране.
Известия 01:18
Политика
Собчак в Киеве рассказала о принадлежности Крыма
BFM.ru вчера в 13:11
Кино
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Политика
Техосмотр предлагают передать официальным дилерам
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума рассказал журналистам, что в свое время не вполне удачным было решение отдать процедуру техосмотра в частные руки.
За рулем вчера в 12:30
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
РИА Новости 04 сентября в 12:36
Экономика
«Роснано» допустило продажу доли в Tesla
«Роснано» может продать свою долю в американском производителе электромобилей Tesla, заявил «РИА Новости» старший управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Сергей Вахтеров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Коммерсантъ вчера в 23:35
Общество
Выселенный на улицу онкобольной сочинец получил муниципальное жилье
Милосердие.ru вчера в 03:34
Политика
Путин не исключил поддержки для переезжающих из-за рубежа россиян
Президент России Владимир Путин сообщил, что подумает над программой особой поддержки для переезжающих из дальнего зарубежья россиян в РФ на время адаптации.
Московский Комсомолец 01:07
Здоровье
В Минздраве сказали, кому нужно ставить прививку от гриппа
Самым эффективным способом профилактики считается вакцинация, так как состав вакцины против гриппа меняется ежегодно по рекомендации ВОЗ.
Новые Известия вчера в 22:04
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Политика
Путин проверит строительство космодрома «Восточный»
Президент России Владимир Путин 6 сентября побывает на космодроме «Восточный» и посмотрит, как строятся новые объекты, сообщает 5 сентября пресс-служба Кремля.
REGNUM вчера в 08:30
Политика
Песков рассказал о планах Путина на 8 сентября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин намерен делать в единый день голосования, 8 сентября.
Газета.Ru вчера в 23:35
Происшествия
Навальный сообщил об обысках в ФБК
Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что в офисе ФБК проходит обыск.
Интерфакс вчера в 13:07
Политика
МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина
Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".
REGNUM вчера в 20:22
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Театры
Летом 2020 года начнется реконструкция Театра драмы в Екатеринбурге
Реконструкция Театра драмы в Екатеринбурге начнется летом 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на свердловского министра культуры Светлану Учайкину.
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:44
Музыка
В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык
Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.
Известия вчера в 17:33
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Общество
Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Армия и оружие
В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США
Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 22:17
Теннис
Серена Уильямс вышла в финал US Open
Американка Серена Уильямс стала первой финалисткой Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.
Вести.Ru вчера в 20:39
Культура
Артисты «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре
Актер Вячеслав Мясников, участник комедийного шоу «Уральские пельмени», на своей официальной странице в социальной сети анонсировал прощальный тур творческого объединения с программой «Ваши пельмени».
Вечерняя Москва вчера в 15:44
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик
На авиабазе Фэрфорд в Великобритании 5 сентября приземлился американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты.
RT на русском вчера в 15:02
Баскетбол
Определились все участники второго раунда чемпионата мира
Стали известны все участники второго группового этапа чемпионата мира в Китае. Последним участником этой стадии стала сборная Греции.
Матч ТВ вчера в 11:16
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Общество
ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы
Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.
Российская газета вчера в 06:10
Происшествия
Ураган «Дориан» вынес на пляжи Флориды брикеты с кокаином
Ураган «Дориан» вынес на пляжи американского штата Флорида 26 кг кокаина.
News.ru вчера в 04:40
Происшествия
В ТЦ Владикавказа произошла давка на распродаже
В одном из торговых центров Владикавказа произошла давка и многочисленные потасовки во время распродажи одежды по принципу «одна вещь — один рубль».
BFM.ru вчера в 12:37