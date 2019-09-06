Экономика

КоммерсантъКоммерсантъК СБП подобрали динамический код

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В четверг были проведены первые в России покупки через СБП с использованием динамического QR-кода. Частный клиент с помощью мобильного приложения Промсвязьбанка (ПСБ) купил в магазине «220 Вольт» монтажный клей.
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К СБП подобрали динамический код

Коммерсантъвчера в 18:50

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Rambler News Service04:30

Через СБП проведен первый платеж с использованием динамического QR-кода

Банки.ру01:08
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