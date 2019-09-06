Экономика
КоммерсантъК СБП подобрали динамический код
В четверг были проведены первые в России покупки через СБП с использованием динамического QR-кода. Частный клиент с помощью мобильного приложения Промсвязьбанка (ПСБ) купил в магазине «220 Вольт» монтажный клей.
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Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле Ясиноватой со стороны Киева
Экономика сегодня вчера в 15:02
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости 17:41
Футбол
Черчесов не исключил возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды не отказывался от Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были осуждены за драки в Москве.
РИА Новости 17:38
Финансы
Fitch повысило рейтинг Украины с позитивным прогнозом
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах с уровня В- до B с позитивным прогнозом.
Известия 18:48
Политика
Путин и Медведчук обсудили обмен пленными между РФ и Украиной
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук рассказал об итогах обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным обмена заключенными между Россией и Украиной.
Политическая Экспертиза вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V, который был женат на обладательнице титула «Мисс Москва-2015» Оксане Воеводиной, заявил о сожалении по поводу брака с россиянкой.
Известия 13:38
Авто
В России появится ультрабюджетный немецкий кроссовер
Автоновости дня 07:51
Общество
Человек-паук окончательно покидает Marvel
Директор компании Sony Pictures Тони Винсикерра подтвердил уход Человека-паука из Киновселенной Marvel, а также заявил, что студия готовит к выходу несколько фильмов и пять или шесть сериалов во вселенной Спайдермена.
Газета.Ru 18:05
Политика
Кравчук назвал главную ошибку политиков Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал главную ошибку, которую совершают украинские политики. Об этом сообщает "112 Украина".
Газета.Ru 18:41
Политика
США введут дополнительные ограничения денежных переводов на Кубу
Минфин США ужесточит ограничения на денежные переводы на Кубу с 9 октября, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 18:45
Политика
Топ-менеджер «Ростеха» задержан в Италии по запросу США
Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.
Завтра.ру вчера в 11:14
Футбол
Эндрю Робертсон: «Не думаю, что Россия была лучше»
Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон прокомментировал поражение от команды России в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:2). - Я раздражен всем, включая собственную игру, и тем, что парни там делали, — цитирует официальный сайт УЕФА Робертсона.
Спорт-Экспресс 17:38
Шоу-бизнес
Лена Катина из «Тату» развелась с мужем-музыкантом
Бывшая солистка российского дуэта t.A.T.u. («Тату») Елена Катина развелась с супругом.
Lenta.ru 05:54
Футбол
Голландия на выезде одержала волевую победу над Германией
Гости одержали голевую победу со счетом 4:2. Голландцы одержали вторую победу в трех матчах и занимает третеь место в таблице группы C. Германия с 9 баллами после 4 матчей идет на втором месте.
Спорт-Экспресс 16:36
Здоровье
В США уже третий человек скончался от курения электронных сигарет
Российская газета 16:17
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Гаджеты
В Apple запустили тестовую веб-версию приложения Apple Music
Компания Apple запустила интернет-версию собственного музыкального сервиса Apple Music.
OAnews 11:37
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru 17:36
Армия и оружие
Израильские военные нанесли ответный удар по сектору Газа
Удар по Газе был нанесен вскоре после того, как из палестинского анклава по израильской территории, граничащей с сектором, были выпущены пять ракет.
РИА Новости 17:58
Гаджеты
Huawei представила чипсет Kirin 990
Huawei представила чипсет Kirin 990, который станет основой для будущих флагманов Mate 30 и Mate 30 Pro.
Ридус 10:37
Общество
Ураган «Дориан» достиг побережья Северной Каролины в США
Ураган "Дориан" достиг американского побережья в районе Северной Каролины.
Газета.Ru 13:06
Транспорт
В Москве открыли пересадочный узел Северянин — «Ростокино»
В столице открыли пересадочный узел Северянин — «Ростокино», сообщает сайт «Москва 24».
RT на русском 11:41
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ скандалившего гостя
Lenta.ru 13:12