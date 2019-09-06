Экономика
РИА НовостиЦБ назвал тарифы на страховые услуги в системе быстрых платежей
Максимальная комиссия с юрлиц в рамках системы быстрых платежей (СБП) при оплате страховых услуг, за переводы денег на счета профучастников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов составит 0,4%, говорится в очередном вестнике Банка России.
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Ритейлеры рассчитывают на снижение издержек за счет внедрения системы быстрых платежей
Milknews.ru03 сентября в 00:40
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В пятницу в регулярном чемпионате КХЛ пройдут семь матчей.
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Суд освободил футболистов Мамаева и Кокорина по УДО
На выездом заседании суда в колонии, где отбывают наказание Павел Мамаев и Александр Кокорин, было принято решение освободить спортсменов по УДО.
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В Индии 74-летняя женщина родила двойню
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Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
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Данил Сафронов, подросток 16-лет, вместе с трех месячным щенком отправился к другу в гараж ремонтировать машину.
НДН.инфо 03:50
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Строители в Алеппо восстановили 200 жилых домов
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Сервис планирует работать без наценок, то есть, стоимость товара будет такой же, как в магазине. О стоимости доставки не сообщается.
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На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
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Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
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Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью изданию The Daily Signal заявил, что в Вашингтоне надеются на то, что новые украинские власти помогут «оживить» нормандский формат.
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Обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября
Предполагаемое начало обмена заключенными между Россией и Украиной запланировано на 7 сентября, при этом переговоры о списках будут вестись вплоть до начала процесса.
Коммерсантъ 02:22
Происшествия
Судоводитель затонувшего в Крыму катера задержан
Через 20 минут, попав в шторм, судно затонуло на расстоянии около 150 метров от берега, а находившиеся на борту пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море без спасательных средств.
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«МЮ» предложит новый контракт Погба
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Кадырову понравилась шутка Путина о рождаемости в Чечне и Дагестане
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Министерство здравоохранения Пермского края начало проверку после видеообращения врачей городской больницы (ГКБ) № 6 о несоблюдении трудовых прав.
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Известная российская балерина Анастасия Волочкова после длительного голодания решила позволить съесть себе пельмени.
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Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
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В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди
По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета вчера в 08:47
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Во Франции могли случайно сжечь пьяного студента вместе с мусором
Во Франции пропавшего студента 21-летнего Этьена Мари могли случайно сжечь вместе с мусором на заводе по утилизации отходов.
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Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности
По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
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Сбербанк заключил первую сделку через блокчейн с компанией Trafigura, сообщает ТАСС со ссылкой на слова первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина.
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Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37