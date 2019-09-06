Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ назвал тарифы на страховые услуги в системе быстрых платежей

Максимальная комиссия с юрлиц в рамках системы быстрых платежей (СБП) при оплате страховых услуг, за переводы денег на счета профучастников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов составит 0,4%, говорится в очередном вестнике Банка России.
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ЦБ назвал тарифы на страховые услуги в системе быстрых платежей

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