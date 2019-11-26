Общество
Lenta.ruК «Силе Сибири» захотела присоединиться еще одна страна
Присоединившись к газопроводу, Казахстан рассчитывает газифицировать объекты Восточно-Казахстанской области. Собственное месторождение газа в этом регионе небольшое и не позволяет закрыть потребности всей области.
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Политика
В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Украина в случае отсутствия транзитного контракта намерена с нового года закачивать российский газ, предназначенный для европейцев, в свои хранилища.
Общество
Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота
Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота, сообщает Национальный банк страны.
Происшествия
В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом
В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, за медицинской помощью после аварии обратились семь человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.
Общество
Плетнева высказалась за выходной 31 декабря
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Футбол
Колосков: рекомендации WADA не коснутся российского футбола
Рекомендации комитета по соответствию Всемирного допингового агентства (CRC WADA) не должны коснуться российского футбола, считает почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков.
Происшествия
Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР
Ходатайство главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве о заключении Ирины Голосной под стражу на два месяца планировалось рассмотреть в минувшую пятницу, однако суд отложил процесс на трое суток, продлив подследственной на это время срок задержания.
Армия и оружие
Турция опробовала российские С-400
Турецкая армия узнала мощь российского "Триумфа" в боевых условиях. Анкара начала тестирование наших зенитных систем С-400.
Армия и оружие
Военная разведка Украины «обнаружила» в Донбассе российский спецназ, испытывающий новые вооружения
В Донецкую и Луганскую области «прибыли российские спецназовцы со средствами технической разведки и снайперскими винтовками, в том числе неустановленного образца», сказано в сообщении министерства.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.
Армия и оружие
Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе
Общество
Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией
Регион направит в федеральный бюджет 3,4 миллиарда рублей в ближайшие три года.
Спорт
Глава РУСАДА Ганус заявил о государственной поддержке допинга в России
Глава Российского антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус заявил о государственной поддержке допинг-системы в России.
Общество
Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей
Военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 миллиона рублей за случайный пуск ракеты в Крыму.
Политика
Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие
Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
Происшествия
Власти сообщили о шести погибших при землетрясении в Албании
Число жертв землетрясения в Албании достигло шести, сообщает Faktor со ссылкой на Минобороны страны. Среди погибших — десятилетний мальчик.
Происшествия
Пограничники задержали в Приморье 18 браконьеров из КНДР
Российские пограничники задержали 18 рыбаков из КНДР на трех судах, которые нелегально ловили краба у берегов Приморья, сообщает региональное погрануправление ФСБ РФ.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой рассказал о своем избиении из-за удаления тату
РИА "Новости" / Евгений Биятов Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных прокомментировал информации о своем избиении из-за удаления тату.
Футбол
Алексей Миранчук хочет сменить «Локомотив» на «Ювентус»
Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Алексей Миранчук выразил желание сменить клубную прописку и стать игроком туринского "Ювентуса".
Футбол
Ибрагимович намекнул на переход в шведский клуб
Политика
На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
Ранее Руслан Хомчак заявлял, что Крым используется Россией как большая военная база, которая «кошмарит Европу и Северную Африку» Начальник украинского генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, считает агрессию со стороны России маловероятной.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
Рекордное за 10 лет число молодых россиян хочет уехать из страны
Наиболее резкий скачок случился в период с мая по сентябрь 2019 года, когда число желающих уехать среди молодежи выросло сразу на 16%.
Технологии
Создатель Интернета призвал сделать его безопасным
Создатель Интернета Тим Бернерс-Ли призвал сделать его безопасным, предоставив конкретный план для решения этого вопроса.
Экономика
Курганским бизнесменам-миллионерам изменили форму налогообложения
Сегодня депутаты Курганской областной думы приняли законопроект, согласно которому все предприниматели, у кого доход выше 1 млн рублей, должны переходить на общую систему налогообложения, передает корреспондент Znak.com.
Энергетика
Bloomberg: «Сила Сибири» существенно изменит расклад сил на мировых газовых рынках
Речь идет о газопроводе «Сила Сибири» длиной 2980 километров, который свяжет новые газовые месторождения Ковыктинское и Чаяндинское с Благовещенском, находящимся на российско-китайской границе.