Общество

Lenta.ruLenta.ruК «Силе Сибири» захотела присоединиться еще одна страна

Присоединившись к газопроводу, Казахстан рассчитывает газифицировать объекты Восточно-Казахстанской области. Собственное месторождение газа в этом регионе небольшое и не позволяет закрыть потребности всей области.
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Казахстан назвал два сценария присоединения к «Силе Сибири»

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«Сила Сибири» – сила прогресса и развития

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Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

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В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища

Украина в случае отсутствия транзитного контракта намерена с нового года закачивать российский газ, предназначенный для европейцев, в свои хранилища.
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Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота

Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота, сообщает Национальный банк страны.
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В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, за медицинской помощью после аварии обратились семь человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.
ТАСС 02:04
Общество

Плетнева высказалась за выходной 31 декабря

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
BFM.ru вчера в 08:17
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал вчера в 09:00
Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU вчера в 19:20
Футбол

Колосков: рекомендации WADA не коснутся российского футбола

Рекомендации комитета по соответствию Всемирного допингового агентства (CRC WADA) не должны коснуться российского футбола, считает почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков.
РИА Новости 02:51
Общество

В Тбилиси спецназ разогнал митингующих водометами

REGNUM 00:15
Происшествия

Мать оставленной в кустах в Подмосковье девочки объяснилась с полицией

РБК вчера в 13:33
Происшествия

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР

Ходатайство главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве о заключении Ирины Голосной под стражу на два месяца планировалось рассмотреть в минувшую пятницу, однако суд отложил процесс на трое суток, продлив подследственной на это время срок задержания.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Армия и оружие

Турция опробовала российские С-400

Турецкая армия узнала мощь российского "Триумфа" в боевых условиях. Анкара начала тестирование наших зенитных систем С-400.
РЕН ТВ вчера в 13:27
Армия и оружие

Военная разведка Украины «обнаружила» в Донбассе российский спецназ, испытывающий новые вооружения

В Донецкую и Луганскую области «прибыли российские спецназовцы со средствами технической разведки и снайперскими винтовками, в том числе неустановленного образца», сказано в сообщении министерства.
Росбалт вчера в 09:29
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.
Вести.Ru 01:53
Армия и оружие

Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе

REGNUM вчера в 22:54
Общество

Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией

Регион направит в федеральный бюджет 3,4 миллиарда рублей в ближайшие три года.
Lenta.ru вчера в 18:58
Спорт

Глава РУСАДА Ганус заявил о государственной поддержке допинга в России

Глава Российского антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус заявил о государственной поддержке допинг-системы в России.
Нева Спорт 02:27
Общество

Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей

Военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 миллиона рублей за случайный пуск ракеты в Крыму.
Lenta.ru 02:36
Политика

Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие

Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
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Происшествия

Власти сообщили о шести погибших при землетрясении в Албании

Число жертв землетрясения в Албании достигло шести, сообщает Faktor со ссылкой на Минобороны страны. Среди погибших — десятилетний мальчик.
РБК 03:02
Происшествия

Пограничники задержали в Приморье 18 браконьеров из КНДР

Российские пограничники задержали 18 рыбаков из КНДР на трех судах, которые нелегально ловили краба у берегов Приморья, сообщает региональное погрануправление ФСБ РФ.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой рассказал о своем избиении из-за удаления тату

РИА "Новости" / Евгений Биятов Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных прокомментировал информации о своем избиении из-за удаления тату.
РЕН ТВ вчера в 07:32
Футбол

Алексей Миранчук хочет сменить «Локомотив» на «Ювентус»

Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Алексей Миранчук выразил желание сменить клубную прописку и стать игроком туринского "Ювентуса".
Вести.Ru вчера в 06:39
Футбол

Ибрагимович намекнул на переход в шведский клуб

Вести.Ru 02:57
Политика

На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Ранее Руслан Хомчак заявлял, что Крым используется Россией как большая военная база, которая «кошмарит Европу и Северную Африку» Начальник украинского генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, считает агрессию со стороны России маловероятной.
Военное дело вчера в 10:24
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 15:00
Общество

Рекордное за 10 лет число молодых россиян хочет уехать из страны

Наиболее резкий скачок случился в период с мая по сентябрь 2019 года, когда число желающих уехать среди молодежи выросло сразу на 16%.
URA.Ru 03:12
Технологии

Создатель Интернета призвал сделать его безопасным

Создатель Интернета Тим Бернерс-Ли призвал сделать его безопасным, предоставив конкретный план для решения этого вопроса.
UfacityNews.ru вчера в 14:01
Экономика

Курганским бизнесменам-миллионерам изменили форму налогообложения

Сегодня депутаты Курганской областной думы приняли законопроект, согласно которому все предприниматели, у кого доход выше 1 млн рублей, должны переходить на общую систему налогообложения, передает корреспондент Znak.com.
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Энергетика

Bloomberg: «Сила Сибири» существенно изменит расклад сил на мировых газовых рынках

Речь идет о газопроводе «Сила Сибири» длиной 2980 километров, который свяжет новые газовые месторождения Ковыктинское и Чаяндинское с Благовещенском, находящимся на российско-китайской границе.
Expert.ru вчера в 04:45
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Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Площадь территории - 2 724 902 км². Занимает 9-е место в мире по территории, 2-е место среди стран СНГ, 42-е - по объёму ВВП по ППС и 64-е - по численности населения. В экономике доминирует углеводородная промышленность, а занятость населения максимальна в сельском хозяйстве. Ныне правительство прилагает усилия по диверсификации и планирует переключение национальной индустрии на производство товаров с высокой прибавочной стоимостью.
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