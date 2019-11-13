Политика
Lenta.ruК Верховной Раде принесли мертвую свинью в гробу
Аграрии, протестующие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию Верховной Рады Украины мертвую свинью. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
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Экономика
Пенсионный фонд подал в суд на крупнейший интернет-магазин в России
Главное управление Пенсионного фонда России номер восемь по Москве и Московской области через суд потребовало от крупнейшего онлайн-ретейлера в стране Wildberries выплатить штраф в размере 10,6 миллиона рублей.
Lenta.ru 06:11
Происшествия
Задержан начальник ГУ ФСИН по Ростовской области
В Ростове задержали начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева.
Российская газета 04:48
Происшествия
В «Артеке» скончалась 15-летняя девочка
Главное следственное управление СК по Республике Крым возбудило уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки из Махачкалы, отдыхавшей в международном детском центре "Артек".
Российская газета 03:04
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном
Дмитрий Рогозин, возглавляющий ”Роскосмос”, ответил на слова президента России о крупных хищениях на космодроме Восточный.
Южный Федеральный вчера в 07:16
Кино
HBO может снять продолжение «Друзей»
Культовый американский сериал "Друзья" может получить продолжение на стриминговой платформе HBO Max, которую телекомпания HBO планирует запустить в 2020 году.
ТАСС 03:25
Шоу-бизнес
Опухшее лицо певицы МакSим спровоцировало слухи о гормональной терапии
Певица МакSим вернулась на сцену после долго перерыва и теперь регулярно оказывается в центре обсуждения в соцсетях.
Суть событий 01:40
Происшествия
Во Внукове задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье
В столичном аэропорту Внуково задержан мужчина, угрожавший убийством судье Мосгорсуда.
Вести.Ru 05:20
Гаджеты
В процессорах Intel нашли две уязвимости
По данным источника, в процессорах семейств Comet Lake, Cascade Lake, Skylake, Amber Lake, Coffee Lake, Kaby Lake, а также Whiskey Lake выявлена ошибка в коде условного перехода (JCC).
Anonsens 05:50
Общество
На Сибирь и Урал надвигаются аномальные холода
На Урал и Сибирь надвигается арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду.
РИА Новости вчера в 23:36
Футбол
Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме
По информации пресс-службы РФС, болельщики сборной России не увидят на футболистах своей национальной сборной в играх против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) нового комплекта формы, презентованного на прошлой неделе в Москве компанией Adidas.
Евразия Daily 03:05
Экономика
ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство «Ростелекома» о консолидации оператора мобильной связи Tele2.
РБК вчера в 14:05
Кино
Ремейку «Русалочки» нашли нового принца Эрика
Фильм Про 03:22
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Наука
Физическая активность может предотвратить деменцию
Pravda.Ru 03:27
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе школьница пряталась в подъезде
Школьница, которую несколько дней искали в Ставрополе, пряталась в подъезде многоквартирного дома.
ТАСС 05:27
Происшествия
Бизнесмен Деньгин задержан по делу экс-мэра Истры
По делу бывшего главы Истры Андрея Вихарева задержан предприниматель Алексей Деньгин, передаёт телеканал «РенТВ».
REGNUM 05:31
Общество
В России предложили сократить время использования шипованных шин
UsedCars.ru вчера в 06:53
Армия и оружие
Рособоронэкспорт покажет Су-57Э на выставке в Дубае
Рособоронэкспорт (входит в Ростех) на выставке Dubai Airshow в ноябре покажет новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
РИА Новости 04:10
Общество
Телепродюсер Мазор не исключает отмену концертов Максима Галкина
Продюсер уверен, что если Галкин не одумается и продолжит делать политические заявления на собственных концертах, его попросту перестанут приглашать на концерты.
Вечерний курьер 04:56
Общество
Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour
Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
Газета.Ru вчера в 20:49
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Спорт
Глава WADA допускает отстранение России от мирового спорта
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди прокомментировал информацию о манипуляциях данными московской антидопинговой лаборатории.
Москва 24 04:44
Культура
Джон Ледженд стал самым желанным мужчиной по версии People
Певец Джон Леджент стал самым желанным мужчиной по версии People.
Народные новости 04:58
Общество
Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук»
Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.
Gazeta.SPb вчера в 07:18
Армия и оружие
В российской армии появится искусственный интеллект
Популярная механика 05:34
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Общество
Медведев пообщался с жителями села Санниково
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после совещания, посвященного развитию сельских территорий, пообщался с жителями села Санниково в Алтайском крае.
ТАСС 03:23