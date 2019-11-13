Аграрии, протестующие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию Верховной Рады Украины мертвую свинью. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

К Верховной Раде принесли мертвую свинью в гробу

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