Космос

Sputnik ЛитваSputnik ЛитваК Земле летит астероид диаметром до одного километра

К Земле приближаются два астероида под обозначениями 2019 TR2 и 162082 (1998 HL1). Диаметр одного - 1998 HL1 - из них может достигать одного километра, сообщает британское издание Express со ссылкой на Центр исследования околоземных объектов NASA.
Читать в источнике
Комментировать180

Подробнее о событии

Астероид диаметром до 1 км приблизится к Земле 25 октября

РЕН ТВ06:21

NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде

Российская газетавчера в 20:24

К Земле приближается потенциально опасный астероид

Газета.Ru02:42

Леденящие катастрофы. Астероиды, которые изменили историю Земли

РИА Новости01:00

СМИ узнали о приближении к Земле астероида диаметром в километр

РБКвчера в 22:29

Астероид диаметром в километр летит к Земле

Известиявчера в 20:49

Учёный прокомментировал приближение к Земле астероида

RT на русском03:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 09:50, Ашберн
Общество

Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал

Lenta.ru 08:16
Футбол

Главный тренер «Тамбова» Григорян подал в отставку

Александр Григорян подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Тамбов» после поражения от «Урала» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
News.ru 09:31
Футбол

«Шахтер» забил шесть безответных голов «Колосу» в чемпионате Украины

«Горняки» смогли забить сопернику шесть голов, не пропустив ни одного в свои ворота. По дублю оформили Жуниор Мораес и Тайсон.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:15
Шоу-бизнес

Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак

Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Московский Комсомолец 09:09
Здоровье

Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников

Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Политика

В РПЦ уточнили, где узнать, какие поездки в Грецию благословляются Церковью

"Вы можете обратиться ко мне, в отдел внешних церковных связей, в паломническую службу Русской православной церкви", - сказал митрополит Иларион в воскресенье в эфире передачи "Церковь и мир" на канале "Россия 24", отвечая на вопрос ведущей, как разобраться, можно ли поехать в Грецию в паломническую поездку, какие храмы можно посещать, где причащаться и венчаться.
РИА Новости 09:26
Происшествия

Названа причина разрушения дамбы в Красноярском крае

Предварительной причиной разрушения дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае стал износ тела плотины, сообщили в экстренных службах региона 19 октября, передает Рен-ТВ.
Красная весна 01:17
Единоборства

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Газета.Ru 03:38
Шоу-бизнес

64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку

Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним.
Российская газета 05:38
Происшествия

В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.
Известия 08:56
Культура

Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»

Piter.tv вчера в 09:12
Общество

Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes

Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.
Коммерсантъ вчера в 23:49
Здоровье

Ученые: Люди набирают вес из-за «жидкого» сахара

Как отмечает исследователь в области нейробиологии Мишель Демюрже, полкилограмма, который человек набирает за год, возникает из-за избыточного потребления всего лишь десятка калорий в день.
Росбалт 00:00
Происшествия

Пятилетняя россиянка погибла в Турции

Пятилетняя россиянка погибла в Турции, сообщает РИА Новости. Трагедия произошла в провинции Анталья, расположенной в южной части страны.
Российская газета 06:51
Происшествия

Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 03:00
Происшествия

Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро

Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
Вести.Ru 07:17
Футбол

«Боруссия» наказала Санчо за позднее возвращение из сборной

Люсьен Фавр решил наказать 19-летнего полузащитника за то, что тот слишком поздно вернулся из расположения сборной Англии.
Metaratings 08:18
Хоккей

Данис Зарипов побил Линуса Умарка в «Зеленом дерби»

Сегодня во втором периоде матча "Салават Юлаев" - "Ак Барс" состоялась драка между 38-летним капитаном "Ак Барса" Данисом Зариповым и лидером уфимского клуба Линусом Умарком.
Новый Век 08:36
Общество

Режим ЧП введен в столице Чили из-за беспорядков

Известия 03:54
Происшествия

В Москве двое музыкантов насмерть отравились наркотиками

Lenta.ru 09:05
Армия и оружие

Российская авиация разгромила крупную базу джихадистов в Сирии

По данным СМИ, российская авиация нанесла более десятка ударов по территории авиабазы и ее окрестностям.
Новостной фронт 08:19
Происшествия

В Петербурге обрушился строящийся паркинг

Строящийся паркинг обрушился на площади около 200 квадратных метров в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 07:30
Политика

Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс

РИА Новости 07:19
Общество

Практикующий онколог описал симптомы заболевания Заворотнюк

Практикующий онколог рассказал о необратимых процессах, которые происходят в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей, по информации СМИ, от рака головного мозга.
iReactor 06:57
Происшествия

На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

РБК вчера в 10:44
Культура

В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, посвящённой 175-летию Василия Поленова.
RT на русском 16 октября в 15:36
Политика

Граждан Украины и Белоруссии признают носителями русского языка

Документом предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».
REGNUM 08:34
Экономика

Чистый отток из инвестирующих в РФ фондов за неделю составил $10 млн

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
ПРАЙМ вчера в 02:50
Общество

Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков

Порядок оформления поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта.
Российская газета 00:00
Общество

Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта

Вести.Ru 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное