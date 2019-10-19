К Земле приближаются два астероида под обозначениями 2019 TR2 и 162082 (1998 HL1). Диаметр одного - 1998 HL1 - из них может достигать одного километра, сообщает британское издание Express со ссылкой на Центр исследования околоземных объектов NASA.

К Земле летит астероид диаметром до одного километра

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