Космос
Sputnik ЛитваК Земле летит астероид диаметром до одного километра
К Земле приближаются два астероида под обозначениями 2019 TR2 и 162082 (1998 HL1). Диаметр одного - 1998 HL1 - из них может достигать одного километра, сообщает британское издание Express со ссылкой на Центр исследования околоземных объектов NASA.
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Футбол
Главный тренер «Тамбова» Григорян подал в отставку
Александр Григорян подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Тамбов» после поражения от «Урала» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
News.ru 09:31
Футбол
«Шахтер» забил шесть безответных голов «Колосу» в чемпионате Украины
«Горняки» смогли забить сопернику шесть голов, не пропустив ни одного в свои ворота. По дублю оформили Жуниор Мораес и Тайсон.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:15
Шоу-бизнес
Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак
Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Московский Комсомолец 09:09
Здоровье
Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников
Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Политика
В РПЦ уточнили, где узнать, какие поездки в Грецию благословляются Церковью
"Вы можете обратиться ко мне, в отдел внешних церковных связей, в паломническую службу Русской православной церкви", - сказал митрополит Иларион в воскресенье в эфире передачи "Церковь и мир" на канале "Россия 24", отвечая на вопрос ведущей, как разобраться, можно ли поехать в Грецию в паломническую поездку, какие храмы можно посещать, где причащаться и венчаться.
РИА Новости 09:26
Происшествия
Названа причина разрушения дамбы в Красноярском крае
Предварительной причиной разрушения дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае стал износ тела плотины, сообщили в экстренных службах региона 19 октября, передает Рен-ТВ.
Красная весна 01:17
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Газета.Ru 03:38
Шоу-бизнес
64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку
Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним.
Российская газета 05:38
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.
Известия 08:56
Культура
Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Piter.tv вчера в 09:12
Общество
Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes
Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.
Коммерсантъ вчера в 23:49
Здоровье
Ученые: Люди набирают вес из-за «жидкого» сахара
Как отмечает исследователь в области нейробиологии Мишель Демюрже, полкилограмма, который человек набирает за год, возникает из-за избыточного потребления всего лишь десятка калорий в день.
Росбалт 00:00
Происшествия
Пятилетняя россиянка погибла в Турции
Пятилетняя россиянка погибла в Турции, сообщает РИА Новости. Трагедия произошла в провинции Анталья, расположенной в южной части страны.
Российская газета 06:51
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 03:00
Происшествия
Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро
Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
Вести.Ru 07:17
Футбол
«Боруссия» наказала Санчо за позднее возвращение из сборной
Люсьен Фавр решил наказать 19-летнего полузащитника за то, что тот слишком поздно вернулся из расположения сборной Англии.
Metaratings 08:18
Хоккей
Данис Зарипов побил Линуса Умарка в «Зеленом дерби»
Сегодня во втором периоде матча "Салават Юлаев" - "Ак Барс" состоялась драка между 38-летним капитаном "Ак Барса" Данисом Зариповым и лидером уфимского клуба Линусом Умарком.
Новый Век 08:36
Общество
Режим ЧП введен в столице Чили из-за беспорядков
Известия 03:54
Армия и оружие
Российская авиация разгромила крупную базу джихадистов в Сирии
По данным СМИ, российская авиация нанесла более десятка ударов по территории авиабазы и ее окрестностям.
Новостной фронт 08:19
Происшествия
В Петербурге обрушился строящийся паркинг
Строящийся паркинг обрушился на площади около 200 квадратных метров в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 07:30
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
РИА Новости 07:19
Общество
Практикующий онколог описал симптомы заболевания Заворотнюк
Практикующий онколог рассказал о необратимых процессах, которые происходят в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей, по информации СМИ, от рака головного мозга.
iReactor 06:57
Культура
В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, посвящённой 175-летию Василия Поленова.
RT на русском 16 октября в 15:36
Политика
Граждан Украины и Белоруссии признают носителями русского языка
Документом предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».
REGNUM 08:34
Экономика
Чистый отток из инвестирующих в РФ фондов за неделю составил $10 млн
BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
ПРАЙМ вчера в 02:50
Общество
Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков
Порядок оформления поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта.
Российская газета 00:00