Исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александр Блошенко рассказал о потенциально опасном астероиде, который можно сравнить с Челябинским метеоритом. По его словам, обнаружили находку российские средства наблюдения еще в начале ноября.

К Земле несется опасный астероид, сравнимый с Челябинским метеоритом

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