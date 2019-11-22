Общество

Вести.RuВести.RuК Земле несется опасный астероид, сравнимый с Челябинским метеоритом

Исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александр Блошенко рассказал о потенциально опасном астероиде, который можно сравнить с Челябинским метеоритом. По его словам, обнаружили находку российские средства наблюдения еще в начале ноября.
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Обнаружен сближающийся с Землей второй «челябинский метеорит»

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В Новороссийске ребенка выбросило на проезжую часть порывом ветра

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У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин

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В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»

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