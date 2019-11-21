Общество

Вести.RuВести.RuК Земле несется опасный астероид, сравнимый с Челябинским метеоритом

Исполнительный директор "Роскосмоса" отметил, что размер небесного тела составляет 10-15 метров — это позволяет сопоставить его с астероидом, который разрушился в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.
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