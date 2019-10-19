Космос
Российская газетаNASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде
Астероид 162082 (1998 HL1) приближается к Земле, однако опасности для нашей планеты он не представляет. Об этом сообщил Центр исследования околоземных объектов NASA. Размер этого объекта от 400 метров до одного километра.
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Авто
Названы регионы России с самым высоким и низким транспортным налогом
Самые высокие налоги за свои машины слабее 101 л.с. платят жители Вологодской, Курской и Оренбургской областей, а также республик Башкортостан и Марий Эл: по 25 рублей за «лошадь».
Автоновости дня вчера в 09:37
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила свой день рождения
Свое 37-летие певица отметила в Санкт-Петербурге, поздравить ее пришли как члены ее команды, так и немецкий музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Общество
Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье
Телепрограмма 17 октября в 15:12
Политика
Савченко рассказала о вранье Порошенко на тему войны в Донбассе
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, как бывший президент Украины Петр Порошенко врал на тему войны в Донбассе.
Известия 00:42
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
РБК вчера в 18:04
Армия и оружие
Еще один новейший китайский ударный беспилотник сбили в Ливии
Российская газета вчера в 08:19
Культура
Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»
Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Актуальные Новости вчера в 04:50
Здоровье
Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru 17 октября в 17:54
Общество
Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков
Порядок поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта.
Российская газета 00:00
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика в бою за титулы WBC и IBF
Россиянин Артур Бетербиев победил украинского боксера Александра Гвоздика в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF.
РИА Новости 00:52
Шоу-бизнес
Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой
Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
Вокруг ТВ вчера в 19:01
Политика
Во Франции выступили за приостановление членства Турции в НАТО
Меры, по мнению депутатов, могут доходить вплоть до приостановления членства страны в НАТО.
Комсомольская правда вчера в 20:04
Авто
Группа ГАЗ зарегистрировала новый логотип «Победы»
32CARS.ru 17 октября в 15:42
Общество
Фомин день: что запрещено делать 19 октября
19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн вчера в 15:43
Авто
BMW официально представила новый BMW 2-Series Gran Coupe
Первый в мире BMW 2-Series Gran Coupe привносит концепцию четырехдверного купе в сегменте компактных автомобилей премиум-класса, которая уже пользуется успехом в автомобилях более высокого класса.
Тарантас Ньюс 16 октября в 01:10
Происшествия
На Урале похоронили убитую при продаже автомобиля девушку
Вскоре полиции удалось найти автомобиль Каторгиной со следами ее крови у перекупщиков, а через некоторое время были задержаны и предполагаемые убийцы — двое мужчин и женщина.
РБК вчера в 04:38
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
РИА Новости вчера в 18:14
Шоу-бизнес
Актриса Наталия Белохвостикова попала в реанимацию
АБН 16 октября в 09:52
Политика
Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец»
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ответил на призыв Организации объединенных наций закрыть скандально известный сайт «Миротворец».
Политика Сегодня 17 октября в 08:24
Армия и оружие
Минобороны назвало основную цель создания Путиным военной компании
Военно-строительная компания (ВСК), созданная по указу президента Владимира Путина, призвана избавиться от лишних подрядчиков и вывести военное строительство из коммерческого сектора.
РИА Новости вчера в 19:09
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
Lenta.ru 00:57
Игры
Новая Need for Speed пойдёт даже на компьютерах семилетней давности
Компания-разработчик игр Electronic Arts назвала системные требования для готовящейся к выходу Need for Speed Heat.
Ferra вчера в 14:19
Кино
32 анимационных фильма претендуют на Оскар 2020
16 октября Американская киноакадемия опубликовала список проектов, которые могут быть номинированы на Оскар в этом году в категории Лучший анимационный фильм.
ProfiСinema.ru вчера в 22:45
Общество
Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию
Интерфакс вчера в 13:06
Политика
На CNN неожиданно похвалили Путина и признали поражение США
Американский канал CNN рассказал о победах президента России Владимира Путина на Ближнем Востоке и сравнил их с достижениями президента США Дональда Трампа.
Царьград 17 октября в 11:43
Общество
Названы самые дорогие бренды мира. Apple не отдает лидерство уже 7 лет
Стоимость бренда Apple в течение 2019 года повысилась на 9% и составила 234,2 миллиарда долларов.
Телеканал 360° 17 октября в 08:34
Армия и оружие
NI назвал подводный крейсер «Юрий Долгорукий» оружием «Судного дня»
Американское специализированное издание National Interest высоко оценило атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий».
ТК Звезда вчера в 00:55
Космос
«Внук» робота Федора отправится на Луну
Inc-news.ru 16 октября в 05:42