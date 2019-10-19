Астероид диаметром от 400 м до 1 км приблизится к Земле на минимальное расстояние 25 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр исследования околоземных объектов NASA.

К Земле приближается астероид диаметром до 1 км

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