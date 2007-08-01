РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессК «Зениту» приедет другой ЦСКА. У армейцев появились шансы

Зенит — ЦСКА
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Статистика, может, и обманывает когда-то, но только не в этом случае — с 2010-го по 2016-й чемпионский титул в России брали только ЦСКА и «Зенит». Причем они даже распределились поровну — по три.
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«Зенит» — ЦСКА - 2:1?

Sportbox.RU08:33

К «Зениту» приедет другой ЦСКА. У армейцев появились шансы

Спорт-Экспрессвчера в 17:10
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