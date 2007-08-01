РПЛ
Спорт-ЭкспрессК «Зениту» приедет другой ЦСКА. У армейцев появились шансы
Статистика, может, и обманывает когда-то, но только не в этом случае — с 2010-го по 2016-й чемпионский титул в России брали только ЦСКА и «Зенит». Причем они даже распределились поровну — по три.
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Шоу-бизнес
Оксана Воеводина впервые показала лицо наследника экс-короля Малайзии
Блокнот Ростов-на-Дону 04:15
Происшествия
В Сети появилось видео с места взрыва танкера в Находке
При взрыве на танкере "Залив Америка" в порту Находки погибли три человека.
Газета.Ru 03:16
Религия
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Происшествия
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru вчера в 15:24
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Lenta.ru вчера в 12:37
Здоровье
В Барнауле хотят оптимизировать психиатрические больницы
Две психиатрические больницы Барнаула ждет объединение.
Алтапресс 01:54
Технологии
В России создадут свою спутниковую систему телефонной связи
В 2024 году появится новая спутниковая система «Гонец» второго поколения, которая будет предоставлять пользователям возможность использовать телефонную спутниковую связь, заявил первый заместитель генерального директора компании «Гонец» Олег Химочко.
УтроNews вчера в 03:20
Происшествия
В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник
Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09
Здоровье
Минздрав установил рекомендованную суточную норму потребления соли
Министерство здравоохранения внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив рекомендованную суточную норму потребления соли.
РИА Новости 08:10
Происшествия
Автомобиль «впечатал» пенсионера в стену на парковке мэрии Москвы
На парковке мэрии Москвы служебный автомобиль Audi сбил пешехода, «впечатав» его в стену.
Lenta.ru 08:31
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Здоровье
Специалисты рассказали, как кофе влияет на артериальное давление
Специалисты предупредили любителей кофе о том, что напиток может негативно влиять на организм и провоцировать нежелательные побочные эффекты.
ФАН 05:10
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв, в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Происшествия
СК начал проверку по факту пожара на складах в Кемерове
Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области начали доследственную проверку по факту крупного пожара в двух производственно-складских помещениях в Кемерове, где погиб один человек.
РЕН ТВ 01:01
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Кстати.News 00:43
Политика
Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.
REGNUM 05:37
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 31 октября в 10:00
Происшествия
Отравившихся в ресторане отеля в Казани детей выписали из больницы
В Казани из больницы выписали всех детей, госпитализированных после отравления в ресторане отеля «Кристалл», сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.
RT на русском 07:58
Политика
Испанские СМИ назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной
Советская «Царь-бомба», испытание которой в 1961 году провел СССР, была бесполезной для реальной войны.
Известия вчера в 22:00
Спорт
Сборная ЮАР завоевала Кубок мира по регби
Газета.Ru 08:21
Спорт
Российские шахматисты стали победителями командного чемпионата Европы
Сборная России стала победителем мужского командного чемпионата Европы в пятый раз, ранее россияне выигрывали турнир в 1992, 2003, 2007 и 2015 годах, еще девять раз победа на первенстве Европы оставалась за командой СССР.
ТАСС Спорт 08:36
Футбол
Динамо — Ахмат 1:1
Московское «Динамо» сыграло вничью с грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 08:57
Происшествия
Московские медики помогли ребенку, которому мать выколола глаза
Малышу мать после ссоры с мужем повредила глаза. Медикам в итоге удалось спасти один глаз мальчику. На место второго установили имплант.
Московский Комсомолец 06:25
Происшествия
В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III
РИА Новости 03:01
Общество
Столичные кондитеры поставляли снаряжение боевикам в Сирию
Военный суд Москвы приговорил к шести годам лишения свободы двух уроженцев Азербайджана, обвиняемых в поставках военного снаряжения для сирийских боевиков.
Piter.tv 06:55
Армия и оружие
Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море
Для обеспечения безопасности гражданских лиц украинские власти с 7.00 до 17.00 по московскому времени в воскресенье запретили движение судов в северной части Черного моря, а также пролет самолетов над указанным районом.
Вести.Ru 08:36
Единоборства
Боксер Сергей Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом
Сообщается, что чемпиону мира по боксу до 79,38 кг Ковалеву не получилось уложиться в вес перед боем против мексиканца.
Замана вчера в 19:44