Статистика, может, и обманывает когда-то, но только не в этом случае — с 2010-го по 2016-й чемпионский титул в России брали только ЦСКА и «Зенит». Причем они даже распределились поровну — по три.

К «Зениту» приедет другой ЦСКА. У армейцев появились шансы

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