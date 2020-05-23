Происшествия
МедиазонаК администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
Силовики пришли с обыском к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что обыск проходит в квартире бывшего сотрудника ФСИН Худякова в Вологде.
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Следователи ведут обыск в квартире администратора паблика в соцсети "ВКонтакте" проекта "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАСС04:27
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