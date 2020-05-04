Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаК чему приведет включение «печатного станка» центробанками

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Меры, принятые ведущими центробанками - нулевые ставки, триллионные программы количественного смягчения и местами прямая раздача денег населению - похоже, были безальтернативными. Но именно они могут положить начало уже следующему экономическому кризису, допускают аналитики.
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Аналитики рассказали о последствиях включения «печатного станка» центробанками

БИЗНЕС Online02:46

К чему приведет включение «печатного станка» центробанками

Российская газетавчера в 23:00
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Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
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Число пациентов в больнице в Коммунарке уменьшилось до 503 человек, следует из инфографики, опубликованной главврачом медучреждения Денисом Проценко на своей странице в Facebook.
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Общество

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Трамп заявил об «ужасной ошибке» Китая в начале эпидемии коронавируса

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