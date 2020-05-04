Меры, принятые ведущими центробанками - нулевые ставки, триллионные программы количественного смягчения и местами прямая раздача денег населению - похоже, были безальтернативными. Но именно они могут положить начало уже следующему экономическому кризису, допускают аналитики.

К чему приведет включение «печатного станка» центробанками

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