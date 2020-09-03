К делу Ефремова попытались привлечь самого опытного адвоката России

Генриха Падву — одного из самых известных и опытных адвокатов России — пытались привлечь к делу актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом в четверг, 3 сентября, Генрих Падва заявил в интервью «Ленте.ру».