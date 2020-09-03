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Lenta.ru
Lenta.ru

К делу Ефремова попытались привлечь самого опытного адвоката России

Генриха Падву — одного из самых известных и опытных адвокатов России — пытались привлечь к делу актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом в четверг, 3 сентября, Генрих Падва заявил в интервью «Ленте.ру».В источнике
С чего всё началось
Lenta.ru

Раскрыто «ужасное влияние» адвокатов на судьбу Ефремова

Вмешательство адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева «ужасно влияет» как на судьбу актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, так и на права потерпевших по делу.
Lenta.ru01:13
Подробнее о событии
Труд

Падва заявил об «ужасном влиянии» адвокатов на судьбу Ефремова

Труд03:53
Lenta.ru

К делу Ефремова попытались привлечь самого опытного адвоката России

Lenta.ru02:00
News.ru

Адвокат Генрих Падва рассказал, что его пытались привлечь к делу Ефремова

News.ru02:43
Газета Кемерова

Генрих Падва раскрыл «ужасное влияние» адвокатов на судьбу Ефремова

Газета Кемерова02:40
Piter.tv

К делу Ефремова попытались привлечь самого опытного адвоката России

Piter.tv02:34
Общественная служба новостей

Генрих Падва назвал недостойными адвокатов по делу Ефремова

Общественная служба новостей02:03
ФАН

Падва рассказал об «ужасном влиянии» адвокатов на дело Ефремова

ФАН02:49

В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО
Lenta.ru01:36
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $43,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 10:19 мск.
ТАСС03:21
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Байден осудил Трампа за отсутствие реакции на отравление Навального

Кандидат в президенты США Джо Байден выступил с критикой в адрес лидера страны Дональда Трампа за отсутствие реакции на заявление Германии об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.
ИжевскИнфо.РУ02:32
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