К делу Ефремова попытались привлечь самого опытного адвоката России
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Генриха Падву — одного из самых известных и опытных адвокатов России — пытались привлечь к делу актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом в четверг, 3 сентября, Генрих Падва заявил в интервью «Ленте.ру».В источнике
С чего всё началось
Раскрыто «ужасное влияние» адвокатов на судьбу Ефремова
Вмешательство адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева «ужасно влияет» как на судьбу актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, так и на права потерпевших по делу.
Lenta.ru01:13
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