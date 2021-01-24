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Российская газета
Российская газета

К февралю курс рубля упадет до минимальных значений с начала года

Текущий курс рубля содержит в себе геополитическую премию, размер которой будет задаваться дальнейшей траекторией отношений России и стран Запада.В источнике
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Российская газета

К февралю курс рубля упадет до минимальных значений с начала года

Рубль завершил рабочую неделю ослаблением на 2,25 процента против доллара (75,3 рубля) и на 3 процента против евро (91,62 рубля), утратив накопленное с начала года преимущество.
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Картофельный союз предложил сетям снизить требования к качеству картофеля

«Картофельный союз предложил торговым сетям ввести в ассортимент картофель „экономкласса“ — корнеплоды широкого диапазона калибра от 35 мм до 55 мм, упакованные в сетку по 2,5, 3 и 5 килограмма», — рассказала «Коммерсанту» руководитель аппарата картофельного союза Татьяна Губина.
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