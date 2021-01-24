Текущий курс рубля содержит в себе геополитическую премию, размер которой будет задаваться дальнейшей траекторией отношений России и стран Запада.

С чего всё началось К февралю курс рубля упадет до минимальных значений с начала года Рубль завершил рабочую неделю ослаблением на 2,25 процента против доллара (75,3 рубля) и на 3 процента против евро (91,62 рубля), утратив накопленное с начала года преимущество. Российская газета вчера в 22:00