МВД в Петербурге пока не установило личность пнувшего женщину полицейского

В Главном управлении Министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу заявили, что личность полицейского, который накануне, во время несанкционированной протестной акции ударил женщину ногой в живот, пока не установлена.