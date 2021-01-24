К февралю курс рубля упадет до минимальных значений с начала года
Текущий курс рубля содержит в себе геополитическую премию, размер которой будет задаваться дальнейшей траекторией отношений России и стран Запада.В источнике
С чего всё началось
К февралю курс рубля упадет до минимальных значений с начала года
Рубль завершил рабочую неделю ослаблением на 2,25 процента против доллара (75,3 рубля) и на 3 процента против евро (91,62 рубля), утратив накопленное с начала года преимущество.
Российская газета22:00
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