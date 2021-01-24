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Российская газета
Российская газета

К февралю курс рубля упадет до минимальных значений с начала года

Текущий курс рубля содержит в себе геополитическую премию, размер которой будет задаваться дальнейшей траекторией отношений России и стран Запада.В источнике
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Российская газета

К февралю курс рубля упадет до минимальных значений с начала года

Рубль завершил рабочую неделю ослаблением на 2,25 процента против доллара (75,3 рубля) и на 3 процента против евро (91,62 рубля), утратив накопленное с начала года преимущество.
Российская газета22:00
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News.ru

Аналитик предсказал падение курса рубля к февралю

News.ru07:25
Газета.Ru

Аналитик предупредил о падении рубля к февралю

Газета.Ru05:58
Life.ru

Россиянам дали совет, когда покупать валюту для зарубежной поездки

Life.ru05:13
Экономика сегодня

Россиянам раскрыли лучший период для покупки валюты на путешествия

Экономика сегодня02:47
ФАН

Раскрыта оптимальная стратегия закупки валюты в начале 2021 года

ФАН02:38
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, когда стоит покупать валюту для путешествий

ПРАЙМ00:45
Российская газета

К февралю курс рубля упадет до минимальных значений с начала года

Российская газета22:00

Киев в панике: BBC считает города Крыма российскими

Русская служба BBC в ночь на 24 января, рассказывая о задержанных на протестах в России в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального, указала в Twitter, что акции прошли в 122 городах России, в которые также включили Севастополь и Симферополь, отметив только, что Крым был «аннексирован» в 2014 году.
Киев в панике: BBC считает города Крыма российскими
Украина.ру08:35

Полковник полиции извинился перед пострадавшей на митинге в Петербурге

Полковник полиции, начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД Сергей Музыка извинился перед женщиной, которая попала в реанимацию после удара сотрудника ОМОНа во время несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
РБК07:51