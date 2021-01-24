Киев в панике: BBC считает города Крыма российскими

Русская служба BBC в ночь на 24 января, рассказывая о задержанных на протестах в России в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального, указала в Twitter, что акции прошли в 122 городах России, в которые также включили Севастополь и Симферополь, отметив только, что Крым был «аннексирован» в 2014 году.