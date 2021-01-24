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Российская газета
Российская газета

К февралю курс рубля упадет до минимальных значений с начала года

Текущий курс рубля содержит в себе геополитическую премию, размер которой будет задаваться дальнейшей траекторией отношений России и стран Запада.В источнике
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Российская газета

К февралю курс рубля упадет до минимальных значений с начала года

Рубль завершил рабочую неделю ослаблением на 2,25 процента против доллара (75,3 рубля) и на 3 процента против евро (91,62 рубля), утратив накопленное с начала года преимущество.
Российская газета22:00
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Аналитик предсказал падение курса рубля к февралю

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Раскрыта оптимальная стратегия закупки валюты в начале 2021 года

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Россиянам рассказали, когда стоит приобретать валюту для путешествий

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Аналитик предупредил о падении рубля к февралю

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Эксперт рассказал, когда стоит покупать валюту для путешествий

ПРАЙМ00:45
Российская газета

К февралю курс рубля упадет до минимальных значений с начала года

Российская газета22:00

Полковник полиции извинился перед пострадавшей на митинге в Петербурге

Полковник полиции, начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД Сергей Музыка извинился перед женщиной, которая попала в реанимацию после удара сотрудника ОМОНа во время несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Полковник полиции извинился перед пострадавшей на митинге в Петербурге
РБК07:51

Песков оценил число участников несанкционированных акций в России

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».
Lenta.ru06:44