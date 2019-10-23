Вместимость "Газпром Арены" в Петербурге увеличат до 60 тысяч человек к финалу Лиги чемпионов. Об этом рассказал гендиректор стадиона Владимир Литвинов.

К финалу Лиги чемпионов вместимость «Газпром Арены» станет больше

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