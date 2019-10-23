Лига чемпионов
Peterburg2.ruК финалу Лиги чемпионов вместимость «Газпром Арены» станет больше
Вместимость "Газпром Арены" в Петербурге увеличат до 60 тысяч человек к финалу Лиги чемпионов. Об этом рассказал гендиректор стадиона Владимир Литвинов.
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 12:53, Ашберн
Общество
Елена Малышева госпитализирована в Москве
Телеведущая Елена Малышева доставлена в Боткинскую больницу в Москве после резкого скачка давления.
RT на русском 03:08
Армия и оружие
Курды покидают приграничные районы Сирии согласно договоренностей Путина и Эрдогана
Новостной фронт 11:08
Кино
Мединский представил «доску позора» российского кино
Министр культуры Владимир Мединский на презентации в Минкультуры представил анонсированную им ранее «доску позора» отечественных фильмов, которые получили государственную поддержку, но в итоге не вернули возвратные субсидии или так и не вышли в прокат, передает корреспондент RNS.
Rambler News Service 21 октября в 05:10
Армия и оружие
Военная полиция России начала патрулирование на границе Сирии и Турции
«Согласно достигнутым ранее договоренностями между главой Российской Федерации и турецкой стороной, с 12 часов (дня) подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию вдоль сирийско-турецкой границы», — сказал Серицкий.
Rambler News Service 12:36
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM 05:53
Музыка
Селена Гомес опубликовала новый клип на песню Lose You To Love Me
23 октября Селена Гомес опубликовала новый клип на песню Lose You To Love Me.
Актуальные Новости 06:08
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Политика
Россия окажет Судану поддержку в нормализации ситуации в стране
Россия будет оказывать поддержку в нормализации ситуации в Судане, заявил российский президент Владимир Путин.
RT на русском 12:45
Космос
Глава NASA сообщил дату высадки на Марс
Глава НАСА Джим Бриденстайн уверен, что при всесторонней поддержке других стран высадка на Марс вполне осуществима к 2035 году.
Популярная механика вчера в 10:40
Единоборства
Грег Харди пообещал нокаутировать Александра Волкова
Американский тяжеловес Грег Харди рассказал о том, почему согласился на коротком уведомлении выйти на бой против Александра Волкова, а также поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка.
FightTime.ru 12:10
Общество
В США объяснили задержание бывшего вице-президента ОКР Билалова
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в США из-за нарушений правил пребывания в стране по неиммиграционной визе.
RT на русском 11:18
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Хоккей
«Металлург» победил «Ак Барс» в матче КХЛ
РИА Новости 12:49
Шоу-бизнес
Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского
Продюсер выразил свою благодарность Максиму Галкину за экскурсию по дому и веселые беседы, а Аллу Пугачеву поблагодарил за невероятный ужин и обед, которые были приготовлены певицей.
Территория новостей вчера в 10:32
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
ТАСС вчера в 02:56
Происшествия
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском 12:05
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Общество
Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»
Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
Lenta.ru 12:00
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище
Родные российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк не платили денег после смерти брата звезды Святослава в январе 2018 года и его супруги Надежды Кузнецовой, которая ушла из жизни в 2019 году.
Московский Комсомолец 07:48
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:17
Футбол
Александр Бубнов: «Осторожно, вас обманывают!»
Постоянный эксперт Sportbox.ru и Mathctv.ru Александр Бубнов сделал заявление в связи участившейся публикацией в интернете фейковых комментариев от его имени.
Sportbox.RU 09:05
Общество
На Украине уволили начальника управления спецрасследований ГПУ
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.
RT на русском 10:58
Происшествия
В Киеве установили личности погибших при взрыве гранаты
В результате взрыва гранаты в центе Киева погиб экс-участник гражданской войны в Донбассе и охранник здания, возле которого произошёл взрыв, сообщило 23 октября издание Liga.net.
REGNUM 01:45
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%
К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Интерфакс 09:49
Происшествия
Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области
Znak.com вчера в 21:30
Кино
Тизер: Netflix выпустит нового «Призрака в доспехах»
Российская газета 06:10