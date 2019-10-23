Вместимость "Газпром Арены" в Петербурге увеличат до 60 тысяч человек к финалу Лиги чемпионов. Об этом рассказал гендиректор стадиона Владимир Литвинов.

К финалу Лиги чемпионов вместимость «Газпром Арены» станет больше

Спорт день за днем

Политика Путин и президент ЦАР не обсуждали размещение российской военной базы Вопрос размещения военной базы РФ в ЦАР не обсуждался на встрече президента России Владимира Путина с лидером Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.

Спорт Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.

Политика Путин заявил, что ОАЭ заинтересованы в проектах России и Египта Владимир Путин, глава России, отметил заинтересованность Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в совместных проектах РФ и Египта.

Армия и оружие Истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Чёрным морем Российский истребитель в Чёрном море встретил американский бомбардировщик B-52H при приближении к границе России и взял его на сопровождение, сообщили в российском Минобороны.

Политика Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

Армия и оружие Генсек НАТО прокомментировал договорённости Путина и Эрдогана по Сирии 22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Соединённые Штаты в нарушении своих обещаний по Сирии.

Происшествия Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.

Общество Визитку Путина выставили на продажу за 2 млн рублей На интернет-аукционе Avito выставили на продажу визитную карточку президента России Владимира Путина тех времен, когда он был председателем комитета мэрии Санкт-Петербурга по внешним связям.

Наука Курение повышает риск развития диабета второго типа Ученые выяснили, что курение повышает риск развития диабета второго типа.

Происшествия Переходивших дорогу пешеходов в Петербурге сбили две машины В Санкт-Петербурге столкнулись два автомобиля, которые затем врезались в группу пешеходов, переходивших дорогу.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Экономика Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.

Происшествия В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».

Общество Правительство Украины обязало «Нафтогаз» поставлять газ в ДНР и ЛНР «Нафтогаз Украины» должен поставлять газ ДНР и ЛНР без учёта долгов, сказано в постановлении №875 от 12 октября 2019 года, опубликованном на официальном сайте правительства Украины.

Политика Депутату Рады посоветовали не общаться с российскими СМИ Запрета на общение с российскими СМИ для депутатов Верховной рады от фракции «Слуга народа» нет, но есть рекомендации, заявил первый заместитель главы фракции пропрезидентской политсилы Александр Корниенко в комментарии журналистам, сообщило 23 октября издание Liga.net.

Политика Порошенко обвинили в воровстве на поставках электроэнергии из РФ Экс-президент Украины Пётр Порошенко украл на поставках электроэнергии из России около $150 млн наличными, заявил глава парламентского комитета Верховной рады Андрей Герус 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Шоу-бизнес СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище Добавим, что место на Анкудиновском кладбище семья звезды «Моей прекрасной няни» выбрала неслучайно, поскольку рядом в деревне Крекшино у них огромный загородный дом.

Общество Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты Почти половина врачей Иркутской области в 2018 году не получала зарплату, соответствующую майскому указу президента России Владимира Путина.