Лига чемпионов
Peterburg2.ruК финалу Лиги чемпионов вместимость «Газпром Арены» станет больше
Вместимость "Газпром Арены" в Петербурге увеличат до 60 тысяч человек к финалу Лиги чемпионов. Об этом рассказал гендиректор стадиона Владимир Литвинов.
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
Политика
Путин и президент ЦАР не обсуждали размещение российской военной базы
Вопрос размещения военной базы РФ в ЦАР не обсуждался на встрече президента России Владимира Путина с лидером Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Goroday.ru вчера в 13:06
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
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В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Спорт
Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова
Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
Коммерсантъ 00:42
Политика
Путин заявил, что ОАЭ заинтересованы в проектах России и Египта
Владимир Путин, глава России, отметил заинтересованность Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в совместных проектах РФ и Египта.
NewInform 04:24
Происшествия
Два человека погибли в центре Киева при взрыве гранаты
Известия вчера в 18:04
Армия и оружие
Истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Чёрным морем
Российский истребитель в Чёрном море встретил американский бомбардировщик B-52H при приближении к границе России и взял его на сопровождение, сообщили в российском Минобороны.
RT на русском 04:48
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Армия и оружие
Генсек НАТО прокомментировал договорённости Путина и Эрдогана по Сирии
22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Соединённые Штаты в нарушении своих обещаний по Сирии.
REGNUM 06:02
Происшествия
Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы
Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
Lenta.ru 06:01
Общество
Визитку Путина выставили на продажу за 2 млн рублей
На интернет-аукционе Avito выставили на продажу визитную карточку президента России Владимира Путина тех времен, когда он был председателем комитета мэрии Санкт-Петербурга по внешним связям.
Известия 07:46
Наука
Курение повышает риск развития диабета второго типа
Ученые выяснили, что курение повышает риск развития диабета второго типа.
UfaTime.ru 21 октября в 13:26
Футбол
«Зенит» прилетел в Германию на матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»
«Зенит» успешно добрался до Германии, где в среду, 23 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sport24.ru вчера в 08:31
Происшествия
Переходивших дорогу пешеходов в Петербурге сбили две машины
В Санкт-Петербурге столкнулись два автомобиля, которые затем врезались в группу пешеходов, переходивших дорогу.
RT на русском 07:36
Экономика
Продажи Sukhoi Superjet в этом году рекордно упали
Говорит Москва вчера в 09:15
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Происшествия
В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star
Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 07:46
Единоборства
Конор Макгрегор дал прогноз на бой Фергюсона и Нурмагомедова
Южный Федеральный 07:10
Общество
Работы на строительстве свалки в Шиесе возобновились под охраной ОМОНа
Агентство Телеграф 06:05
Общество
Правительство Украины обязало «Нафтогаз» поставлять газ в ДНР и ЛНР
«Нафтогаз Украины» должен поставлять газ ДНР и ЛНР без учёта долгов, сказано в постановлении №875 от 12 октября 2019 года, опубликованном на официальном сайте правительства Украины.
REGNUM 01:27
Политика
Депутату Рады посоветовали не общаться с российскими СМИ
Запрета на общение с российскими СМИ для депутатов Верховной рады от фракции «Слуга народа» нет, но есть рекомендации, заявил первый заместитель главы фракции пропрезидентской политсилы Александр Корниенко в комментарии журналистам, сообщило 23 октября издание Liga.net.
REGNUM 07:16
Политика
Порошенко обвинили в воровстве на поставках электроэнергии из РФ
Экс-президент Украины Пётр Порошенко украл на поставках электроэнергии из России около $150 млн наличными, заявил глава парламентского комитета Верховной рады Андрей Герус 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 06:54
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище
Добавим, что место на Анкудиновском кладбище семья звезды «Моей прекрасной няни» выбрала неслучайно, поскольку рядом в деревне Крекшино у них огромный загородный дом.
Московский Комсомолец 07:48
Происшествия
Появилось видео с места кровавой перестрелки в Ростовской области
Журналистская правда 04:04
Общество
Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты
Почти половина врачей Иркутской области в 2018 году не получала зарплату, соответствующую майскому указу президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 15:59
Общество
Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Lenta.ru 06:56
Кино
«Форрест Гамп» Роберта Земекиса впервые выйдет в российский прокат
Фильм «Форрест Гамп» американского режиссёра Роберта Земекиса впервые выйдет в российский прокат.
News.ru 08:02