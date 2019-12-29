Политика
КомпанияРФ и Украина начали подписывать соглашение по транзиту газа
Представители России и Украины начали процесс подписания документов по транзиту российского газа. Работа над соглашением ведется в рамках четырехдневной встречи в Вене. О старте подписания соглашения сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська на странице в Facebook.
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Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ на 850 рублей
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 12 130 руб. в месяц.
Хоккей
Сборная России уступила американцам в матче молодежного ЧМ
Сборная России потерпела поражение от команды США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
Наука
Прерывистое голодание приносит пользу здоровью и продлевает жизнь
Результаты исследования показали, что прерывистое голодание улучшает когнитивные способности и даже увеличивает продолжительность жизни.
Политика
Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках
Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.
Происшествия
Трамп прокомментировал нападение у дома раввина в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп прокомментировал произошедшее в Нью-Йорке нападение у дома раввина. Об этом он написал в своем Twitter.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Политика
ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян
«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
Фигурное катание
Фигуристка Евгения Медведева снялась с участия в чемпионате России
Двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с участия в чемпионате России 2020 года, 28 декабря сообщает ТАСС.
Футбол
Форвард «Ростова» Шомуродов женился
Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
Политика
Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев
Общество
На Украине в 20 городах приняли решение снизить тарифы на тепло
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что местные власти 20 городов страны приняли решение о корректировке тарифов на тепло, что позволит уменьшить счет за отопление.
Политика
В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом
Происшествия
В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку
Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
В документе из четырех страниц польский премьер излагает взгляд Варшавы на события начала Второй Мировой войны и обвиняет современные российские власти в поддержке сталинизма.
Культура
Лазарев и Лобода помирились после громкого скандала на «Премии МУЗ-ТВ»
Исполнители Сергей Лазарев и Светлана Лобода стали гостями передачи «Привет, Андрей!» Андрея Малахова на телеканале «Россия».
Шоу-бизнес
Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику
Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
Финансы
За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%
По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Политика
Польский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус попала в больницу
Среди последних оказалась и актриса Кристина Асмус, которая, как выяснилось, уже неделю лежит в больнице, после того как ее госпитализировала скорая помощь.
Общество
Владимир Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает заёмщику право вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечну кредита.
Футбол
Украинский футболист Яремчук: не поехал бы в «Зенит» и за €5 млн в год
Единоборства
Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Политика
Зеленский заявил о выполнении первой части нормандских договоренностей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процедура обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса свидетельствует о выполнении первой части нормандских договоренностей.
Общество
В Гидрометцентре предупредили москвичей о метели в предновогодний день
В Москве в понедельник, 30 декабря, ожидается снег и порывы ветра до 18 м / с. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Шоу-бизнес
57-летняя Роза Сябитова станцевала тверк в эфире «Давай поженимся»
Напомним, Розу Сябитову недавно бросил возлюбленный, тайно женившись на другой, когда телеведущая была в отъезде.
Музыка
Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» в чемпионате Англии
Футболисты "Манчестер Сити" на своем поле одержали победу над "Шеффилд Юнайтед" в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Кино
1 января «Россия 1» представит премьеру фильма «Одесский пароход»
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
Общество
Украинские националисты назвали «революцию достоинства» растоптанной
Напомним, с субботы украинские националисты окружали здание киевского СИЗО, где содержались бывшие бойцы «Беркута», внесенные в списки для обмена удерживаемыми лицами между Киевом и провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.