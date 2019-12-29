Представители России и Украины начали процесс подписания документов по транзиту российского газа. Работа над соглашением ведется в рамках четырехдневной встречи в Вене. О старте подписания соглашения сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська на странице в Facebook.

РФ и Украина начали подписывать соглашение по транзиту газа

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