Политика

КомпанияКомпанияРФ и Украина начали подписывать соглашение по транзиту газа

Представители России и Украины начали процесс подписания документов по транзиту российского газа. Работа над соглашением ведется в рамках четырехдневной встречи в Вене. О старте подписания соглашения сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська на странице в Facebook.
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Руководство «Газпрома» и украинской стороны прибыли на переговоры по газу

РБК12:41

Руководство «Газпрома» и украинских ведомств присоединились к переговорам по газу в Вене

ТАСС10:07

Руководство «Газпрома» и украинских компаний прибыло на переговоры в Вене

Известия10:51

На переговоры прибыли руководители «Газпрома» и украинских компаний

Московский Комсомолец10:31

Руководители «Газпрома» и украинских ведомств участвуют в переговорах по газу

Коммерсантъ11:04

Украинский министр заявил о начале подписания контракта по газу

РИА Новости08:40

Украинский министр сообщил о процессе подписания документов по газу

RT на русском07:43
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 15:42, Ашберн
Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ на 850 рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 12 130 руб. в месяц.
Коммерсантъ вчера в 10:07
Хоккей

Сборная России уступила американцам в матче молодежного ЧМ

Сборная России потерпела поражение от команды США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
РИА Новости 15:33
Наука

Прерывистое голодание приносит пользу здоровью и продлевает жизнь

Результаты исследования показали, что прерывистое голодание улучшает когнитивные способности и даже увеличивает продолжительность жизни.
Волгоградская правда вчера в 22:33
Политика

Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках

Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.
Lenta.ru 08:58
Происшествия

Трамп прокомментировал нападение у дома раввина в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп прокомментировал произошедшее в Нью-Йорке нападение у дома раввина. Об этом он написал в своем Twitter.
Газета.Ru 14:37
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM 27 декабря в 08:42
Политика

ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян

«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
RT на русском 13:40
Фигурное катание

Фигуристка Евгения Медведева снялась с участия в чемпионате России

Двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с участия в чемпионате России 2020 года, 28 декабря сообщает ТАСС.
Красная весна вчера в 07:06
Футбол

Форвард «Ростова» Шомуродов женился

Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
Чемпионат вчера в 07:53
Политика

Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев

РИА Новости 15:19
Общество

На Украине в 20 городах приняли решение снизить тарифы на тепло

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что местные власти 20 городов страны приняли решение о корректировке тарифов на тепло, что позволит уменьшить счет за отопление.
РИА Новости 08:43
Политика

В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом

РИА Новости 07:54
Происшествия

В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку

Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
ТАСС 04:53
Политика

Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

В документе из четырех страниц польский премьер излагает взгляд Варшавы на события начала Второй Мировой войны и обвиняет современные российские власти в поддержке сталинизма.
РБК 14:39
Культура

Лазарев и Лобода помирились после громкого скандала на «Премии МУЗ-ТВ»

Исполнители Сергей Лазарев и Светлана Лобода стали гостями передачи «Привет, Андрей!» Андрея Малахова на телеканале «Россия».
NewInform 12:06
Шоу-бизнес

Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику

Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
Kazanfirst.ru вчера в 13:39
Финансы

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Газета.Ru 11:08
Политика

Польский журналист прокомментировал слова Путина о после

Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
РИА Новости вчера в 15:19
Шоу-бизнес

Кристина Асмус попала в больницу

Среди последних оказалась и актриса Кристина Асмус, которая, как выяснилось, уже неделю лежит в больнице, после того как ее госпитализировала скорая помощь.
Телепрограмма 10:48
Общество

Владимир Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает заёмщику право вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечну кредита.
Деловое.ТВ 09:28
Футбол

Украинский футболист Яремчук: не поехал бы в «Зенит» и за €5 млн в год

RT на русском 14:09
Единоборства

Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Известия 09:33
Политика

Зеленский заявил о выполнении первой части нормандских договоренностей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процедура обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса свидетельствует о выполнении первой части нормандских договоренностей.
РЕН ТВ 15:09
Общество

В Гидрометцентре предупредили москвичей о метели в предновогодний день

В Москве в понедельник, 30 декабря, ожидается снег и порывы ветра до 18 м / с. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РБК 13:31
Шоу-бизнес

57-летняя Роза Сябитова станцевала тверк в эфире «Давай поженимся»

Напомним, Розу Сябитову недавно бросил возлюбленный, тайно женившись на другой, когда телеведущая была в отъезде.
Вечерний курьер вчера в 15:38
Музыка

Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube

РИА Новости 05:38
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» в чемпионате Англии

Футболисты "Манчестер Сити" на своем поле одержали победу над "Шеффилд Юнайтед" в матче 20-го тура чемпионата Англии.
РИА Новости 14:56
Кино

1 января «Россия 1» представит премьеру фильма «Одесский пароход»

Культуромания 02:52
Происшествия

В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды

Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
Российская газета 08:57
Общество

Украинские националисты назвали «революцию достоинства» растоптанной

Напомним, с субботы украинские националисты окружали здание киевского СИЗО, где содержались бывшие бойцы «Беркута», внесенные в списки для обмена удерживаемыми лицами между Киевом и провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.
Взгляд.ру 08:01
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