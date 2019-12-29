Экономика
Красная веснаК газовым переговорам в Вене присоединились руководители «Газпрома»
Для участия в переговорах в Вену прибыли уполномоченные представители «Газпрома», 29 декабря сообщил журналистам представитель «Газпрома».
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Единоборства
Емельяненко победил Джексона в бою Bellator в Японии
Политика
Польский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
Политика
ЛНР завершила обмен пленными с Киевом
Хоккей
Сборная России с разгромным счётом выиграла канадцев на МЧМ
На проходящем Молодёжном Чемпионате мира по хоккею (U20) в Чехии, накануне, 28 декабря, российская сборная обыграла сборную Канады.
Общество
Минкомсвязь проверит сообщения об утечке данных с портала госуслуг
Минкомсвязь России проводит проверку из-за сообщений СМИ о возможной утечке данных 28 тыс. пользователей с портала госуслуг.
Политика
Пристайко заявил о дальнейшем согласовании формулы «всех на всех»
Глава МИД Украины рассказал о дальнейшем согласовании формулы обмена «всех на всех».
Общество
Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище
Художественного руководителя театра «Современник» и народную артистку СССР Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище после церемонии прощания, об этом рассказали «РИА Новости» представители театра 29 декабря.
Происшествия
На военном параде в Йемене произошел ракетный обстрел
По меньшей мере девять человек погибли и не менее 30 получили ранения в результате ракетного обстрела на военном параде в йеменской провинции Ад-Далиа.
Политика
Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии
Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Футбол
Экс-агент Дзюбы: «Это непростой клиент. Многое решает отец»
Хоккей
Форвард США Калиев: «Тренировался у Ларионова, а кумиром был Овечкин»
Нападающий сборной США Артур Калиев поделился ожиданиями от матча с Россией и рассказал о своих узбекских корнях.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида
Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Футбол
Бывший тренер «Сочи» Березовский может вернуться в Армению
Бывший тренер ФК «Сочи» Роман Березовский сообщил, что получил предложения о работе из Армении.
Происшествия
В штате Нью-Йорк задержан подозреваемый в нападении на дом раввина
В американском штате Нью-Йорк полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении у дома раввина, сообщила полиция города Рамапо.
Происшествия
В Подмосковье погиб поджигавший петарды и фейерверки мужчина
Житель подмосковного города Клин погиб, поджигая петарды и фейерверки.
Политика
Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках
Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.
Спорт
Российские легкоатлеты опубликовали открытое письмо к руководству ВФЛА
Российские легкоатлеты Мари Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова, 29 декабря, на своих страницах в Instagram опубликовали открытое письмо к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Политика
Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает людям право выбирать способ получения информации о полагающихся им льготах.
Политика
Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост
При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
Происшествия
Во Владивостоке акробатка сорвалась с высоты во время представления
Медики во Владивостоке госпитализировали артистку цирка, сорвавшуюся с высоты во время номера, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения Приморья.
Хоккей
«Металлург» одолел московское «Динамо» по буллитам
Матчем между магнитогорским "Металлургом" и московским "Динамо" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Футбол
Сотрудники «Барселоны» хотят видеть Клоппа тренером команды
Голосование провело испанское издание «Mundo Deportivo», в ходе которого выяснилось, что большинство работников каталонского клуба хотят видеть главным тренером немецкого специалиста Юргена Клоппа.
Происшествия
Обнаружены тела пропавших в Калужской области рыбаков
Водолазы обнаружили и подняли из озера в Куйбышевском районе Калужской области тела трех рыбаков, провалившихся под лед.
Футбол
Форвард «Ростова» Шомуродов женился
Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Гаджеты
Samsung научила смартфоны распознавать имитацию набора текста
На экранах смартфонов Samsung появится уникальное стекло Решение, связанное с имитацией набора текста носит название SelfieType.