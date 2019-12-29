Экономика

Красная веснаКрасная веснаК газовым переговорам в Вене присоединились руководители «Газпрома»

2 фото
Для участия в переговорах в Вену прибыли уполномоченные представители «Газпрома», 29 декабря сообщил журналистам представитель «Газпрома».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Руководство «Газпрома» и украинских ведомств присоединились к переговорам по газу в Вене

ТАСС10:07

Руководство «Газпрома» и украинских компаний прибыло на переговоры в Вене

Известия10:51

На переговоры прибыли руководители «Газпрома» и украинских компаний

Московский Комсомолец10:31

Россия и Украина в Вене обсуждают договор о транзите газа в ЕС

REGNUM10:15

К газовым переговорам в Вене присоединились руководители «Газпрома»

Красная весна10:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:06, Ашберн
Единоборства

Емельяненко победил Джексона в бою Bellator в Японии

Коммерсантъ 01:04
Политика

Польский журналист прокомментировал слова Путина о после

Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
РИА Новости вчера в 15:19
Политика

Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу «Миротворца»

Газета.Ru 05:31
Политика

ЛНР завершила обмен пленными с Киевом

Пятый канал 07:05
Политика

Путин и Меркель обсудили по телефону обмен пленными в Донбассе

Газета.Ru 10:32
Хоккей

Сборная России с разгромным счётом выиграла канадцев на МЧМ

На проходящем Молодёжном Чемпионате мира по хоккею (U20) в Чехии, накануне, 28 декабря, российская сборная обыграла сборную Канады.
DixiNews 01:23
Общество

Минкомсвязь проверит сообщения об утечке данных с портала госуслуг

Минкомсвязь России проводит проверку из-за сообщений СМИ о возможной утечке данных 28 тыс. пользователей с портала госуслуг.
RT на русском 10:04
Политика

Пристайко заявил о дальнейшем согласовании формулы «всех на всех»

Глава МИД Украины рассказал о дальнейшем согласовании формулы обмена «всех на всех».
Ореанда-Новости 10:57
Общество

Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище

Художественного руководителя театра «Современник» и народную артистку СССР Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище после церемонии прощания, об этом рассказали «РИА Новости» представители театра 29 декабря.
Известия 07:44
Происшествия

На военном параде в Йемене произошел ракетный обстрел

По меньшей мере девять человек погибли и не менее 30 получили ранения в результате ракетного обстрела на военном параде в йеменской провинции Ад-Далиа.
РБК 05:43
Политика

Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии

Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
РИА Новости 08:21
Футбол

Экс-агент Дзюбы: «Это непростой клиент. Многое решает отец»

Матч ТВ вчера в 19:14
Футбол

«Челси» забил два мяча за четыре минуты и вырвал победу у «Арсенала»

Lenta.ru 11:02
Хоккей

Форвард США Калиев: «Тренировался у Ларионова, а кумиром был Овечкин»

Нападающий сборной США Артур Калиев поделился ожиданиями от матча с Россией и рассказал о своих узбекских корнях.
Sport24.ru 06:09
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида

Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Bimru.ru 26 декабря в 11:25
Футбол

Бывший тренер «Сочи» Березовский может вернуться в Армению

Бывший тренер ФК «Сочи» Роман Березовский сообщил, что получил предложения о работе из Армении.
Чемпионат 10:28
Происшествия

В штате Нью-Йорк задержан подозреваемый в нападении на дом раввина

В американском штате Нью-Йорк полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении у дома раввина, сообщила полиция города Рамапо.
Коммерсантъ 03:45
Происшествия

В Подмосковье погиб поджигавший петарды и фейерверки мужчина

Житель подмосковного города Клин погиб, поджигая петарды и фейерверки.
Известия 09:07
Политика

Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках

Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.
Lenta.ru 08:58
Спорт

Российские легкоатлеты опубликовали открытое письмо к руководству ВФЛА

Российские легкоатлеты Мари Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова, 29 декабря, на своих страницах в Instagram опубликовали открытое письмо к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Известия 06:40
Политика

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает людям право выбирать способ получения информации о полагающихся им льготах.
РИА Новости вчера в 22:34
Политика

Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост

При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
RT на русском 08:59
Происшествия

Во Владивостоке акробатка сорвалась с высоты во время представления

Медики во Владивостоке госпитализировали артистку цирка, сорвавшуюся с высоты во время номера, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения Приморья.
РИА Новости 08:54
Шоу-бизнес

71-летняя Наталья Седых повторила образ Настеньки из «Морозко»

Wday.ru 09:57
Хоккей

«Металлург» одолел московское «Динамо» по буллитам

Матчем между магнитогорским "Металлургом" и московским "Динамо" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Вести.Ru 09:49
Футбол

Сотрудники «Барселоны» хотят видеть Клоппа тренером команды

Голосование провело испанское издание «Mundo Deportivo», в ходе которого выяснилось, что большинство работников каталонского клуба хотят видеть главным тренером немецкого специалиста Юргена Клоппа.
ГЛАС.RU 08:59
Происшествия

Обнаружены тела пропавших в Калужской области рыбаков

Водолазы обнаружили и подняли из озера в Куйбышевском районе Калужской области тела трех рыбаков, провалившихся под лед.
ТАСС 07:49
Футбол

Форвард «Ростова» Шомуродов женился

Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
Чемпионат вчера в 07:53
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:46
Гаджеты

Samsung научила смартфоны распознавать имитацию набора текста

На экранах смартфонов Samsung появится уникальное стекло Решение, связанное с имитацией набора текста носит название SelfieType.
Профиль 10:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное