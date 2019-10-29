Экономика

Lenta.ruLenta.ruК группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование агентства «Эксперт РА». Уточняется, что большинство проблемных кредитных организаций работают в столичном регионе.
Читать в источнике
Комментировать595
с чего всё началось

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Эксперты включили в группу риска 38 российских банков

РИА Новостивчера в 22:46

«Остановка бизнеса»: почему ЦБ может отнять лицензию сразу у 38 банков

News.ru07:16

В зоне риска находятся 38 банков

Коммерсантъвчера в 22:53

В АРБ прокомментировали сообщения о попадании 38 российских банков в группу риска

RT на русском09:26

Десятки российских банков находятся на грани дефолта

URA.Ruвчера в 18:05

В России 38 банков попали в зону повышенного риска в 2020 году

ТАССвчера в 16:30

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

РБКвчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
Происшествия

У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус

РИА Новости 18:25
Хоккей

Россия может провести ЧМ по хоккею вместо Швейцарии

Россия предложила провести чемпионат мира по хоккею в этом году, если Швейцария его перенесет из-за вспышки нового коронавируса, сообщило РИА «Новости».
Телеканал 360° 04 марта в 13:05
Общество

Силуанов перечислил «отмирающие» профессии в России

Российский министр финансов Антон Силуанов перечислил отмирающие из-за развития технологий профессии.
Газета.Ru вчера в 11:42
Политика

Штаб Трампа подал в суд на CNN за клевету о его связях с Россией

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал иск о клевете против телеканала CNN за публикацию «ложных и клеветнических» заявлений.
Телеканал RTVI 15:50
Происшествия

WSJ: двух членов саудовской королевской семьи подозревают в госизмене

РИА Новости 17:37
Политика

Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран.
Ведомости вчера в 13:08
Наука

Из-за различий половых хромосом женщины живут дольше мужчин

МедиаПоток вчера в 06:04
Общество

У бизнесмена Олега Тинькова диагностировали рак

REGNUM 09:46
Армия и оружие

В Армении пресечена попытка военной диверсии Азербайджана

Попытка диверсионного проникновения азербайджанских военнослужащих на армянскую боевую позицию, расположенную на северо-восточном направлении, пресечена ВС Армении.
Красная весна 05:22
Шоу-бизнес

Красноярская певица упала в оркестровую яму и пела со сломанной ногой

Певица из Красноярска Анастасия Вишневская во время выступления на приеме губернатора не заметила края сцены и упала с трехметровой высоты в оркестровую яму.
Политическая Экспертиза 17:23
Происшествия

Суд продлил арест разыгравшему приступ коронавируса пранкеру

Черемушкинский суд Москвы продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего приступ коронавируса в метро.
Известия 14:36
Общество

Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 15:04
Шоу-бизнес

Сергей Жорин: «Катя Гордон совсем завралась»

Вчера юристка снова сделала это — подала заявление на дважды бывшего мужа после того как «СтарХит» опубликовал видео, на котором она пребывает в неадекватном состоянии.
StarHit.ru 08:00
Энергетика

Нефть WTI за день подешевела более чем на 10%

По состоянию на 23:07 мск, стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в апреле снизилась на 10,48% — до $41,09 за баррель.
REGNUM 15:51
Спорт

Бородавко: борьба Большунова с Клебо в Кубке мира будет идти до конца

Борьба российского лыжника Александра Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо за победу в общем зачете Кубка мира будет идти до самого конца, заявил в интервью РИА Новости тренер национальной команды Юрий Бородавко.
РИА Новости 07:57
Наука

Зубной камень помог биологам изучить привычки средневековых японцев

Чтобы определить, к каким таксонам принадлежали образцы ДНК из зубного камня средневековых японцев, специалисты применили метод метабаркодинга.
Anonsens 14:23
Политика

Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
RT на русском 14:23
Энергетика

Аналитик рассказал об азербайджанской нефти для Белоруссии

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев рассказал об азербайджанской нефти для Белоруссии.
Москва 24 10:01
Хоккей

Хоккеисты «Спартака» отыгрались с 0:3 и победили «Динамо»

РБК 15:49
Политика

Русский признали в ДНР единственным государственным языком

Народный совет Донецкой народной республики (ДНР) внес изменения в статью 10 конституции ДНР в части определения русского языка как единственного, имеющего статус государственного.
ТАСС 07:37
Общество

Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне

Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась в неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Известия 15:51
Общество

В Москве не пустят в школы приехавших из Италии и других стран

Руководителям образовательных и других учреждений, подведомственных департаменту образования Москвы, с 10 марта предписывается не допускать на занятия учеников и сотрудников, вернувшихся из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:04
Футбол

РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»

23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
Спорт день за днем вчера в 09:03
Общество

В России зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 08:01
Политика

В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
Газета.Ru 07:23
Гаджеты

Oppo представила конкурента Galaxy S20 Ultra

Вести.Ru 11:51
Общество

Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram

РИА Новости 07:05
Армия и оружие

Отбитый в Сирии у боевиков танк Т-90 сняли на видео

Бойцы сирийской армии в городе Серакиб успешно отбили у боевиков танк Т-90.
Профиль вчера в 09:54
Политика

МИД Украины поставил точку в вопросе поставок воды в Крым

В эфире ток-шоу политик заявил, что Киев хочет и должен поставлять воду в Крым, но позже отказался от своих слов, отметив, что имел в виду немного другое.
Известия 15:06
Общество

Минобороны показало уникальные фото жен советских полководцев

Министерство обороны в честь Международного женского дня опубликовало уникальные фотографии жен советских полководцев времен Великой Отечественной войны.
Известия 16:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное