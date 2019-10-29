Экономика
Lenta.ruК группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование агентства «Эксперт РА». Уточняется, что большинство проблемных кредитных организаций работают в столичном регионе.
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с чего всё началось
Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).РБКвчера в 16:00
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В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом
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