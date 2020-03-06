Экономика

Lenta.ruLenta.ruК группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование агентства «Эксперт РА». Уточняется, что большинство проблемных кредитных организаций работают в столичном регионе.
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Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
РБКвчера в 16:00

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В зоне риска находится 38 банков

Коммерсантъвчера в 22:53

Эксперты отнесли 38 банков к группе риска

РИА Новостивчера в 22:46

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

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Десятки российских банков находятся на грани дефолта

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News.ruвчера в 17:14

Эксперты: индекс «здоровья банковского сектора» в РФ повысился в 2019 году

ТАССвчера в 16:30

Индекс здоровья банков достиг максимального уровня за два года

Эхо Москвывчера в 19:07
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Происшествия

На борту круизного лайнера Grand Princess находится четверо россиян

Gazeta.SPb вчера в 23:23
Происшествия

В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус

Более 60 человек, приехавших в Санкт-Петербург из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 00:49
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Политика

Новый премьер Украины объяснил предложение о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свое предложение о подаче воды в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Lenta.ru 00:47
Транспорт

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Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.
Ведомости вчера в 16:22
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Частный жилой дом сгорел в городе Бийске Алтайского края в ночь на пятницу. Три человека, среди которых ребенок, погибли.
ТАСС вчера в 22:16
Политика

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
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Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.
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Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.
Ведомости вчера в 14:41
Происшествия

Утопившую своих детей на Камчатке женщину признали вменяемой

Следователи Вилючинска на Камчатке завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летней женщины, которая утопила своих детей в сентябре 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК региона.
REGNUM вчера в 21:50
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
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Общество

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РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Ведомости 04 марта в 02:42
Общество

Власти Петербурга поддержали решение об отмене ПМЭФ из-за коронавируса

Власти Санкт-Петербурга полностью поддерживают решение российского кабмина об отмене Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из-за коронавируса 2019-nCoV.
РБК вчера в 14:24
Шоу-бизнес

Дочь Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой

15-летняя наследница Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой. Поклонники девушки уверены, что она станет еще красивее своей матери.
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Экономика

Эксперты назвали долю женщин во главе российских компаний

Женщины в России возглавляют каждую пятую компанию, однако среди руководителей 200 крупнейших российских компаний женщин всего 6,5%. Об этом сообщает в субботу, 6 марта, РБК со ссылкой на исследование компании Deloitte.
Известия вчера в 23:25
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество

Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей

Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Татар-информ вчера в 09:16
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости вчера в 03:37
Хоккей

Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по числу шайб в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РБК 00:49
Культура

HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»

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Российская газета вчера в 14:00
Технологии

Сотовым операторам пока не дадут использовать имеющиеся частоты для 5G

Сотовые операторы не получат разрешения использовать частот, которые у них уже есть, для построения сетей 5G, 6 марта сообщают «Ведомости».
Красная весна вчера в 19:28
Политика

Путин назвал востребованными поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
RT на русском вчера в 16:34
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:07
Футбол

Президент «Ювентуса»: «Аталанта» — в ЛЧ? У них был всего один отличный сезон

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поделился мнением об участии «Аталанты», занявшей третье место в прошлом сезоне Серии А, в Лиге чемпионов.
Чемпионат вчера в 12:39
Армия и оружие

Последняя ставка Гитлера

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Общество

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АБН вчера в 05:31
Происшествия

Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения

Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:41
Политика

Агент СБУ рассказал, как лидера ополчения ДНР убили с помощью девушки

Нейтрализовать командира донецкого батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви, помогла внедренная в его окружение девушка-агент.
URA.Ru 00:24
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой

Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой Футболист и его жена рассказали о том, какое имя выбрали для новорожденной малышки.
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