Экономика

Lenta.ruLenta.ruК группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование агентства «Эксперт РА». Уточняется, что большинство проблемных кредитных организаций работают в столичном регионе.
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с чего всё началось

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
РБКвчера в 16:00

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Десятки российских банков находятся на грани дефолта

URA.Ruвчера в 18:05

Эксперты отнесли 38 банков к группе риска

РИА Новостивчера в 22:46

Индекс здоровья банков достиг максимального уровня за два года

Эхо Москвывчера в 19:07

В зоне риска находятся 38 банков

Коммерсантъвчера в 22:53

Рейтинговое агентство: лишиться лицензий в 2020 году могут 10% банков РФ

News.ruвчера в 17:14

Эксперты: индекс «здоровья банковского сектора» в РФ повысился в 2019 году

ТАССвчера в 16:30

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

РБКвчера в 16:00
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Здоровье

Массовые мероприятия в новосибирских школах ограничены из-за инфекции

«Ограничено проведение массовых мероприятий», — добавили в правительстве.
Тайга.инфо вчера в 23:48
Общество

В Петербурге студента из Италии обследуют на коронавирус

В Санкт-Петербурге итальянский студент был госпитализирован с диагнозом ОРВИ, его обследуют в том числе на коронавирус.
Коммерсантъ 04 марта в 19:59
Общество

Власти США обвинили сотрудника Group-IB

Топ-менеджера российской компании заподозрили в соучастии при продаже данных пользователей Formspring Действующий топ-менеджер российской компании в сфере кибербезопасности Group-IB Никита Кислицин стал фигурантом разбирательства в США.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Происшествия

Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми

Два человека погибли в шахте "Воркутинская" в республике Коми из-за выброса метана в забое.
Газета.Ru вчера в 23:31
Экономика

Эксперты назвали долю женщин во главе российских компаний

Женщины в России возглавляют каждую пятую компанию, однако среди руководителей 200 крупнейших российских компаний женщин всего 6,5%. Об этом сообщает в субботу, 6 марта, РБК со ссылкой на исследование компании Deloitte.
Известия вчера в 23:25
Армия и оружие

Учения с участием штурмовиков Су-25СМ3 прошли в Ставропольском крае

RT на русском 04 марта в 14:26
Экономика

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБК вчера в 16:00
Политика

Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
REGNUM вчера в 12:59
Экономика

В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию

В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
RT на русском вчера в 01:24
Происшествия

В Екатеринбурге по обвинению в педофилии задержали сотрудника ГИБДД

В Екатеринбурге 35-летнего сотрудника отдельного батальона ДПС ГИБДД обвиняют в нескольких эпизодах половой связи с 12-летней девочкой.
Znak.com 01:11
Политика

Новый премьер Украины объяснил предложение о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свое предложение о подаче воды в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Lenta.ru 00:47
Общество

Китаю прогнозируют вторую волну эпидемии коронавируса

По причине быстрого распространения COVID-19 после 20 января власти КНР ввели беспрецедентные и эффективные меры по сдерживанию эпидемии.
RuNews24.ru вчера в 03:19
Политика

Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 17:32
Биатлон

Подделку подписей Родченкова признал МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что подписи под показаниями бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова были поддельными.
Русская Планета 03 марта в 10:07
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Политика

Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США

Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.
Ведомости вчера в 11:11
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:20
Происшествия

СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке

В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
РИА Новости 04 марта в 08:46
Биатлон

Херрман выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии

Биатлонистка Дениз Херрман из Германии победила в спринте на 7,5 км на седьмом этапе Кубка мира.
ТАСС Спорт вчера в 12:48
Политика

Киев передал список из 200 человек для нового обмена в Донбассе

Украинская сторона передала на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске список лиц для будущего обмена пленными.
Коммерсантъ 00:06
Общество

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Ведомости вчера в 16:17
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Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой

Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой Футболист и его жена рассказали о том, какое имя выбрали для новорожденной малышки.
Экспресс газета вчера в 08:53
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Дни24 04 марта в 05:03
Происшествия

В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона

В одном из магазинов столицы работнице по ошибке начислили аванс почти в два миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 01:05
Экономика

Путин лично занялся проблемой с нехваткой денег в российском регионе

Президент России Владимир Путин подключился к решению проблемы с нехваткой денег в бюджете Хакасии, сообщает РБК.
БИЗНЕС Online 00:28
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:07
Общество

ВЦИОМ узнал мнение россиян о поправках в Конституцию РФ

Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные исследования об отношении жителей РФ к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию.
Экономика сегодня вчера в 11:42
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В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать цветы на 8 Марта

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Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Футбол

Руни о матче с «МЮ» в Кубке Англии: «Не могу дождаться»

Форвард «Дерби Каунти» Уэйн Руни поделился впечатлениями от матча 5-го раунда Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед».
Sports.ru вчера в 14:07
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