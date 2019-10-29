Экономика
Lenta.ruК группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование агентства «Эксперт РА». Уточняется, что большинство проблемных кредитных организаций работают в столичном регионе.
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с чего всё началось
Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).РБКвчера в 16:00
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«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
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На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
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Овечкин забросил 46-ю и 47-ю шайбу в сезоне и вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ, сравнявшись с форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком.
Здоровье
Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок
Минздрав поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Дмитрия Рогачева разработать регламент обязательной перепроверки биоматериала детей с онкологическими заболеваниями.
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Политика
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Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.
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Экономика
Украина продала «дочку» российского ВЭБ, нарушив запрет суда
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Биатлон
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Российская биатлонистка Виктория Сливко заняла второе место в масс-старте на восьмом этапе Кубка IBU в Раубичах (Беларусь).
Политика
Клишас: поправок в Конституцию о недвижимости чиновников не было
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Общество
В США обвинили топ-менеджера Group-IB в киберпреступлениях
Одного из менеджеров известной российской компании Group-IB в США обвинили в причастности к киберпреступлениям, в частности взломе соцсети Formspring.
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«Яблоко» подало в суд на Путина из-за голосования по Конституции
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Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
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В Сети артистке постоянно задают вопросы, почему она так себя именует. Дочь Валерии решила показать подписчикам свой паспорт.
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Кэти Перри и Орландо Блум отложили свадьбу из-за коронавируса
42-летний Орландо Блум и 35-летняя Кэти Перри были вынуждены отменить свадьбу, запланированную в этом году в Японии, из-за вспышки инфекционной пневмонии.
Происшествия
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Оказалось, что ученик второго класса выпал из балкона, находившегося на 20-м этаже. Мальчик упал с высоты 60 метров.
Армия и оружие
Су-57 не сможет с большого расстояния сбить F-22 или F-35
Эксперты проанализировали боевые характеристики вооружения Су-57 и пришли к выводу, что он не сможет с расстояния в несколько сотен километров поразить F-22 или F-35.