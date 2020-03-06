Экономика

Lenta.ruLenta.ruК группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование агентства «Эксперт РА». Уточняется, что большинство проблемных кредитных организаций работают в столичном регионе.
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К группе риска отнесли 38 российских банков

Lenta.ru22:07

Индекс здоровья банков достиг максимального уровня за два года

Эхо Москвы19:07

Аналитики назвали число банков под риском дефолта на фоне улучшения общего здоровья сектора

Банки.ру16:01

Рейтинговое агентство: лишиться лицензий в 2020 году могут 10% банков РФ

News.ru17:14

Эксперты: индекс «здоровья банковского сектора» в РФ повысился в 2019 году

ТАСС16:30

Десятки российских банков находятся на грани дефолта

URA.Ru18:05

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

РБК16:00
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Энергетика

Казахстан пока не имеет оснований для поставок нефти в Белоруссию

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что Казахстан и Белоруссия пока не договорились о начале поставок нефти и нефтепродуктов, так как сейчас для этого нет правовых оснований в рамках ЕАЭС.
RT на русском 10:42
Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Ведомости 14:41
Футбол

Гончаренко отказался пожать руку Тедеско после матча «Спартак» — ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко отказался от рукопожатия с наставником столичного «Спартака» Доменико Тедеско после окончания матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
RT на русском вчера в 14:33
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии

Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
RT на русском 05:34
Авто

АвтоВАЗ запустил сборку флагманского Lada Xray Cross

На мощностях АвтоВАЗа стартовало производство Lada Xray Cross новой специальной серии Instinct.
Движок 03:31
Авто

Компания Nissan сокращает производство машин в России

Автоновости дня 03 марта в 00:02
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
РИА Новости 13:52
Политика

Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот

В 2015–2019 годах правительство предоставило около 100 налоговых льгот, из-за которых бюджет недосчитался более 1 трлн руб. в 2019 году.
РБК 10:04
Общество

Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.
РБК 09:01
Гаджеты

«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по программе trade-in

Программа trade-in запускается более чем в 2 тысячах магазинах «Мегафона» в 520 российских городах.
Слово и Дело 05:27
Биатлон

Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
РИА Новости 04:39
Общество

Скрытый экспорт из России сократился на 13%

По сравнению с 2018 годом показатель сократился на 13%, сообщает РБК. Скрытый экспорт в общей структуре составил 13%.
Коммерсантъ 20:49
Здоровье

В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Новый случай заражения коронавирусной инфекции COVID-2019 зафиксирован у гражданина Италии.
Плюс один +1 07:02
Происшествия

Четверо россиян находятся на борту карантинного лайнера в США

Четверо российских граждан находятся на борту круизного лайнера Grand Princess, пассажир которого скончался из-за коронавируса COVID-19.
RT на русском 22:16
Политика

МИД Сербии отметил попытки остановить продление «Турецкого потока»

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич подчеркнул, что Белград располагает данными о попытках прекратить строительство продолжения газопровода «Турецкого потока» через Болгарию.
ИА Новороссия 11:25
Происшествия

Под Хабаровском автомобиль с людьми провалился под лед

РИА Новости 21:35
Общество

По данным ВОЗ, за сутки новым коронавирусом заразился 2241 человек

За сутки в мире коронавирусом заразился 2 241 человек, в том числе 143 человека — в Китае.
REGNUM 19:26
Общество

В России стали чаще подделывать банковские карты

В России количество поддельных банковских карт выросло в прошлом году на 57,2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Газета.Ru 20:29
Спорт

Немецкому журналисту Зеппельту отказали в выдаче российской визы

Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт заявил, что ему не дали российскую визу.
Чемпионат 10:21
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости 15:07
Авто

В России коронавирус затронет автозаводы

Распространение коронавируса из Китая в Южную Корею и некоторые европейские страны повлияло на российских автопроизводителей.
Тарантас Ньюс вчера в 23:27
Происшествия

В России за утро «заминировали» три пассажирских самолета

Три пассажирских самолета за утро получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:55
Общество

В Киеве объяснили вспышку коронавируса утечкой из лаборатории в Китае

Секретарь СНБО, Алексей Данилов, уверен в том, что эпидемия коронавируса произошла из-за «утечки» из китайской лаборатории в Ухани.
ToDay News Ufa 13:38
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место стартует женским спринтом

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место 5 марта стартует спринтерской гонкой у женщин.
Pravda.Ru 01:37
Политика

Путин рассказал о консолидирующей задаче обновленной Конституции

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы в пятницу, 6 марта, заявил, что обновленная Конституция должна объединять россиян, независимо от национальности и вероисповедания.
Известия 17:08
Общество

Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей

Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Татар-информ 09:16
Политика

Комитет Госдумы не принял поправку об ограничениях для детей депутатов

Большую часть поправок к Конституции от КПРФ и «Справедливой России» комитет по законодательству Госдумы отклонил.
Мой Брянск 03:10
Экономика

Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России

Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
REGNUM вчера в 23:41
Экономика

Определён комфортный для обслуживания ипотеки доход семьи в РФ

В России размер дохода среднестатистической семьи, для комфортного для обслуживания ипотечного кредита, на 1 февраля 2020 года составил 70,7 тыс. рублей, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
REGNUM 06:00
Происшествия

Омский полицейский лишился BMW, купленной на сомнительные доходы

Город55.ру 03:16
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