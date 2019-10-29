Экономика

Lenta.ruLenta.ruК группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование агентства «Эксперт РА». Уточняется, что большинство проблемных кредитных организаций работают в столичном регионе.
Читать в источнике
Комментировать600
с чего всё началось

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

«Остановка бизнеса»: почему ЦБ может отнять лицензию сразу у 38 банков

News.ru07:16

В зоне риска находятся 38 банков

Коммерсантъвчера в 22:53

В России 38 банков попали в зону повышенного риска в 2020 году

ТАССвчера в 16:30

К группе риска отнесли 38 российских банков

Lenta.ruвчера в 22:07

Десятки российских банков находятся на грани дефолта

URA.Ruвчера в 18:05

Эксперты включили в группу риска 38 российских банков

РИА Новостивчера в 22:46

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

РБКвчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Общество

Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне

Известия 15:51
Политика

Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
Газета.Ru 03:42
Политика

Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу

Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
RT на русском 14:23
Политика

На Украине запретили ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI

По решению Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, была запрещена ретрансляция в стране телеканала RTVI за несоответствие его контента Европейской конвенции о трансграничном телевидении и украинскому законодательству, передает ТАСС.
Инфорос 12:59
Шоу-бизнес

В Красноярске певица упала со сцены и допела песню со сломанной ногой

В ходе выступления Анастасия Вишневская оступилась и упала со сцены в оркестровую яму.
Аргументы недели 13:59
Наука

Корона в стоге сена

Саму тест-систему сотрудники "Вектора" создали буквально за одну-две неделие.
N+1 05:00
Единоборства

Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов

Российский боец Хабиб Нурмагомедов отреагировал на провокации американца Тони Фергюсона, пнув чемпионский пояс соперника во время дуэли взглядов.
РИА Новости 19:02
Космос

Ученые предложили новый способ развития скорости света

Ученые Гарвардского университета нашли новый способ передвижения на космических кораблях со скоростью света, передает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на dni24.com.
TV BRICS 04 марта в 04:44
Происшествия

У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус

РИА Новости 18:25
Происшествия

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Lenta.ru 17:24
Общество

Число заразившихся новым коронавирусом превысило 100 тысяч человек

Число заболевших коронавирусом Covid-19 во всем мире на 6 марта составляет 100 276 человек; погибли 3 398 человек, выздоровели — 55 694.
Дождь 08:21
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета вчера в 00:47
Единоборства

Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом

Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
РБК 13:28
Кино

Вышел финальный трейлер мультфильма «Скуби-Ду»

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала финальный трейлер мультфильма «Скуби-Ду». Видео доступно в дублированной версии на русском языке.
News.ru 08:48
Общество

Предсказано исчезновение снежных зим в центре России

Менее заметны изменения климата будут на юге России — ближе к экватору теплеет в два раза медленнее, чем в Арктике, и за ближайшие 30 лет средняя температура в южных странах повысится на половину градуса.
Lenta.ru 17:45
Культура

На Украине затравили сироту за советскую песню на конкурсе в Лондоне

Комсомольская правда вчера в 15:56
Спорт

Бородавко: борьба Большунова с Клебо в Кубке мира будет идти до конца

Борьба российского лыжника Александра Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо за победу в общем зачете Кубка мира будет идти до самого конца, заявил в интервью РИА Новости тренер национальной команды Юрий Бородавко.
РИА Новости 07:57
Общество

В России «Красу полиции» затравили за внешность

Lenta.ru 15:28
Культура

В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма»

Российская газета 06:27
Кино

Кристиан Бейл сыграет злодея в четвёртом «Торе»

Оригинал: По данным Collider, Кристиан Бейл ведёт переговоры о роли в картине Marvel «Тор: Любовь и гром».
Мир фантастики 15:47
Происшествия

Число погибших при атаке в Кабуле достигло 29

Число погибших при атаке, которая произошла в Кабуле на мероприятии, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, возросло до 29, пострадал 61 человек, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на МВД.
РИА Новости 09:55
Здоровье

Эксперты составили рейтинг самых сытых и голодных регионов России

После скрупулезных расчетов эксперты составили собственную и здоровую потребительскую корзину для населения и определили ее стоимость в каждом регионе.
Карелинформ вчера в 02:21
Энергетика

Россия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти

По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
Капитал страны 14:41
Армия и оружие

Разведку у границ России вели 32 иностранных летательных аппарата

На прошедшей неделе 32 летательных аппарата иностранных государств (25 самолётов-разведчиков и семь БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.
REGNUM 19:37
Экономика

Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

Состояние российского бизнесмена Олега Тинькова за последние сутки уменьшилось на $400 млн.
РБК 15:35
Музыка

Пользователи Сети нашли отрывок песни Little Big для Евровидения

Пользователи Сети предполагают, что в TikTok появился отрывок именно из новой песни Little Big.
iReactor 13:00
Политика

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

Известия 04:30
Футбол

Черышев не помог «Валенсии» обыграть «Алавес» в чемпионате Испании

Футболисты "Валенсии" на выезде не сумели добиться победы над "Алавесом" в 27-м туре чемпионата Испании.
Вести.Ru 17:34
Общество

В России изменили процедуру прохождения техосмотра

Ранее предполагалось, что каждую машину будут фотографировать трижды - до, во время и после техосмотра, причем на изображениях должны быть хорошо различимы модель, цвет кузова и номер конкретного автомобиля.
Вести.Ru 08:01
Гаджеты

Названы смартфоны с самым большим числом позитивных отзывов

Создатели приложения AnTuTu обнародовали февральский перечень смартфонов на Android с наибольшим числом позитивным отзывов пользователей.
OAnews 06:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное