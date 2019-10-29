Экономика

Lenta.ruLenta.ruК группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование агентства «Эксперт РА». Уточняется, что большинство проблемных кредитных организаций работают в столичном регионе.
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«Остановка бизнеса»: почему ЦБ может отнять лицензию сразу у 38 банков

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В России 38 банков попали в зону повышенного риска в 2020 году

ТАСС05 марта в 16:30

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URA.Ru05 марта в 18:05

В зоне риска находятся 38 банков

Коммерсантъ05 марта в 22:53

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

РБК05 марта в 16:00
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В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса

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Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

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Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
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В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Lenta.ru вчера в 15:28
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Гол Промеса помог «Аяксу» обыграть «Херенвен»

«Аякс» обыграл «Херенвен» в матче 26-го тура чемпионата Голландии.
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Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью дал комментарий после выездного матча 29-го тура английской Премьер-лиги с "Бёрнли" (1:1).
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Минздрав проверил переполненный морг в Туле

2 марта, после публикаций "Тульской прессы", в морге Бюро судебно-медицинской экспертизы сотрудниками Министерства здравоохранения Тульской области была проведена проверка.
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Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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У границ России НАТО собирает "ударный кулак", усиливая тем самым военное присутствие в Восточной Европе у российских территорий, отметила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
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"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
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Россия временно ограничит въезд иностранцев из Ирана

С 7 марта граница РФ будет закрыта для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих из Ирана для обучения и трудовой деятельности.
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