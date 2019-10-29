Экономика
Lenta.ruК группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование агентства «Эксперт РА». Уточняется, что большинство проблемных кредитных организаций работают в столичном регионе.
Читать в источнике
Оценить1,8K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Политика
Жительница Иваново предложила Путину взять ее в жены
Во время общения президента Владимира Путина с жителями Иваново одна из девушек попросила главу государства взять ее замуж, пишет «РИА Новости».
Происшествия
В Петербурге нашли труп застреленного ребенка рядом с квартирой судьи
По данным издания, тело подростка обнаружено рядом с квартирой, которая принадлежит судье Колпинского районного суда Петербурга Виталию Саяпину.
Политика
Новый премьер-министр Украины выступил за подачу воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым.
Космос
Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире
Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
Футбол
В Италии заблокируют для въезда и выезда несколько регионов
Правительство Италии выпустило указ, согласно которому будут заблокированы для въезда и выезда несколько регионов на севере страны из-за угрозы распространения нового типа коронавируса.
Происшествия
Власти Липецкой области сообщили подробности о заболевших коронавирусом
Трое человек, у которых обнаружили заражение коронавирусом в Липецкой области, прибыли из Италии в начале марта и добирались до области на личном автомобиле, рассказали РБК в Управлении здравоохранения области.
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Футбол
Гол Промеса помог «Аяксу» обыграть «Херенвен»
«Аякс» обыграл «Херенвен» в матче 26-го тура чемпионата Голландии.
Здоровье
Во Франции из больниц украли 11 тысяч медицинских масок
На фоне страхов перед коронавирусом за последний месяц из больниц Парижа и пригородов похищено в общей сложности 11 тысяч медицинских масок.
Армия и оружие
На видео попал новейший украинский ПТРК
Модернизированную БРДМ-2 от базовой версии отличают новые системы связи, прицелы и системы навигации.
Футбол
Моуринью — после ничьей с «Бёрнли»: кое-кому следует понять, что это Премьер-лига
Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью дал комментарий после выездного матча 29-го тура английской Премьер-лиги с "Бёрнли" (1:1).
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой
66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.
Шоу-бизнес
Бабкина пыталась покончить с собой за две недели до родов
Музыка
Владимир Пресняков рассказал о блатных участниках шоу «Голос»
Киркоров и "постапокалиптический олень": шоу "Маска" открыло секреты Кадры из прямой трансляции шоу "Маска" / НТВ Владимир Пресняков признается, что в последнее время неохотно смотрит музыкальные конкурсы.
Кино
Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет
Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
Армия и оружие
Корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» приплыл на Шри-Ланку
Корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» в соответствии с ранее заключёнными договорённостями приплыл на Шри-Ланку в порт Коломбо с деловым заходом.
Фигурное катание
Российские фигуристы завоевали восемь медалей на юниорском ЧМ
Сборная России заняла первое место в медальном зачёте юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в Таллине.
Происшествия
Минздрав проверил переполненный морг в Туле
2 марта, после публикаций "Тульской прессы", в морге Бюро судебно-медицинской экспертизы сотрудниками Министерства здравоохранения Тульской области была проведена проверка.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Игры
Epic Games полностью поддерживает NVIDIA GeForce Now
Учредитель и президент Epic Games Тим Суини объявил, что его компания полностью поддерживает начинание NVIDIA со стриминговым сервисом GeForce Now.
Здоровье
В Молдавии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
В Молдавии зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon
Компания SpaceX запустила к Международной космической станции (МКС) ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon.
Армия и оружие
МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ
У границ России НАТО собирает "ударный кулак", усиливая тем самым военное присутствие в Восточной Европе у российских территорий, отметила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Футбол
Головин не спас «Монако» от поражения «Ницце»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе команды на гостевую встречу 28-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ниццы".
Общество
Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
Единоборства
Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом
Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
Политика
Россия временно ограничит въезд иностранцев из Ирана
С 7 марта граница РФ будет закрыта для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих из Ирана для обучения и трудовой деятельности.
Общество
Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого
«Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.