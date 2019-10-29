Экономика

Газета.RuГазета.RuВ группе риска оказались 38 российских банков

Согласно сведениям агентства, индекс здоровья банков достиг максимального уровня за два года. Однако в 2020 году в группе риска оказались 38 кредитных организаций - почти 10% отрасли. Большинство из них работают в Московском регионе.
Читать в источнике
Комментировать671
с чего всё началось

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
РБК05 марта в 17:00

Подробнее о событии

Десятки российских банков находятся на грани дефолта

URA.Ru05 марта в 19:05

В зоне риска находятся 38 банков

Коммерсантъ05 марта в 23:53

Эксперты включили в группу риска 38 российских банков

РИА Новости05 марта в 23:46

«Остановка бизнеса»: почему ЦБ может отнять лицензию сразу у 38 банков

News.ru06 марта в 08:16

В России 38 банков попали в зону повышенного риска в 2020 году

ТАСС05 марта в 17:30

Аналитики назвали число банков под риском дефолта на фоне улучшения общего здоровья сектора

Банки.ру05 марта в 17:01

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

РБК05 марта в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 18:41, Ашберн
Энергетика

Мировые цены на нефть рухнули на 31%

Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 18:15
Футбол

УЕФА отменил рукопожатие футболистов перед матчами из-за коронавируса

Матчи под эгидой УЕФА будут проходить без традиционных рукопожатий футболистов перед стартовым свистком, сообщается на официальном сайте организации.
Life.ru 18:02
Происшествия

В Египте зафиксировали первую смерть от коронавируса

Турист из Германии стал первой жертвой коронавируса в Египте.
ТАСС 17:31
Политика

Эрдоган: Турция не намерена аннексировать сирийскую территорию

Турция не собирается аннексировать часть территории Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Коммерсантъ 17:48
Футбол

«Реал» уступил «Бетису» в 27-м туре чемпионата Испании

Футболисты мадридского "Реала" на выезде проиграли "Бетису" в матче 27-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 18:13
Авто

Новый Lada Largus получит фары с линзами

В распоряжении ресурса появилось фото фары для Largus FL - и она в точности совпадает с "датсуновской".
Российская газета вчера в 12:40
Общество

В России начали применять новый формат полиса ОСАГО

Электронные полисы и новые бланки ОСАГО С 1 января российские водители получили возможность предъявлять инспекторам ГИБДД полис обязательного страхования как в бумажном виде, так и в формате электронного документа.
RT на русском 11:29
Политика

Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом

РИА Новости 09:34
Армия и оружие

В Идлибе после прекращения огня зафиксировали шесть обстрелов

RuNews24.ru вчера в 00:13
Происшествия

Суд отправил подозреваемого в убийстве школьника под домашний арест

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего юношу, который подозревается в убийстве сверстника.
РБК 13:10
Армия и оружие

Военные Балтийского флота отработали удары «Искандерами»

Актуальные Новости 09:17
Космос

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon

Компания SpaceX запустила к Международной космической станции (МКС) ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon.
Телеканал RTVI вчера в 03:38
Музыка

В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

Профиль вчера в 06:58
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru 08:06
Политика

В Гааге завтра начнется суд по делу о крушении малазийского «Боинга»

В Гааге завтра начнется суд по делу о крушении малазийского «Боинга», сбитого в Донбассе в 2014 году.
Эхо Москвы 13:30
Общество

ПФР рассказал о 70-летней россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

Семидесятилетняя омичка получает страховую пенсию, размер которой составляет 52 533 рубля.
iReactor вчера в 15:18
Экономика

Коллекторы огласили причины просрочки по кредитам в России

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) раскрыли причины, по которым у россиян есть просрочки по кредитам, сообщает RT.
UfacityNews.ru 06 марта в 08:00
Происшествия

В США в результате перестрелки байкеров погиб человек, сообщили СМИ

РИА Новости 16:12
Общество

CD Projekt RED опубликовала арт Cyberpunk 2077 с главной героиней

Cyber.sports.ru 07:40
Общество

В России зафиксированы четыре новых случая заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Взгляд.ру вчера в 08:05
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в парижской мечети

Неизвестный открыл стрельбу на территории мечети на северо-востоке Парижа вечером в воскресенье, один человек получил ранения, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 17:19
Здоровье

Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ

Вся оперативная информация по ситуации с новым коронавирусом в Москве незамедлительно публикуется на сайтах Департамента здравоохранения Москвы и Роспотребнадзора по городу Москве, а также на портале mos.ru.
Российская газета 06:14
Общество

Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань

Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
РИА Новости 07:48
Космос

Япония внесёт вклад в лунную программу США Gateway

РИА Новости 06 марта в 03:29
Армия и оружие

Sina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе

Военное дело 05:33
Игры

Стали известны системные требования Doom Eternal

7 марта системные требования DOOM Eternal были удалены со страницы проекта в Steam без объяснения причин.
REGNUM вчера в 06:48
Футбол

Рубин — Крылья Советов 0:1

Новый Век 08:57
Происшествия

В Киргизии участниц женского марша против насилия избили и задержали

В Бишкеке мужчины избили участниц женского марша против насилия, после чего сами активистки были задержаны, сообщает киргизское информагентство «Апрель».
Lenta.ru 12:44
Гаджеты

Из Google Play Store пропало тестовое приложение AnTuTu

Стало известно, что из магазина приложений Google Play Store пропал регулятор AnTuTu.
Goroday.ru 18:07
Культура

Исполнитель роли барда в «Ведьмаке» не может забыть песню про монету

Сериал «Ведьмак» запомнился и полюбился зрителям благодаря неплохому сценарию, хорошей игре актеров и, конечно же, запоминающейся песне про чеканную монету.
Телепрограмма 12:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное