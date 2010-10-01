Энергетика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаК концу года Россия сократит добычу нефти на 10%

На первом этапе, в мае–июне, уровень добычи, относительно текущих показателей, сократится на 10 млн баррелей. Затем, до конца года, он сократится на 8 млн баррелей от текущего показателя. А с начала 2021 года и до апреля он снизится до 6 млн баррелей в сутки от текущего уровня добычи.
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