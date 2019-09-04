Финансы

Finam.RuFinam.RuК концу года ставка ЦБ РФ может составить 6,75%

Большинство аналитиков ждет второго понижения на 25 б.п. К концу года ставка может составить 6,75%. Это подхлестнет кредитование в стране.
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