Финансы
Finam.RuК концу года ставка ЦБ РФ может составить 6,75%
Большинство аналитиков ждет второго понижения на 25 б.п. К концу года ставка может составить 6,75%. Это подхлестнет кредитование в стране.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 16:58, Вашингтон
Футбол
Робертсон: Россия сделала для развития футбола больше, чем Шотландия
Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон выразил мнение, что для развития футбола Россия сделала больше, нежели его родина.
Чемпионат 11:45
Единоборства
Омич Шлеменко проиграл бой американцу Ханикатту
Омский боец Александр Шлеменко в поединке на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night уступил американцу Крисом Ханикаттом.
Новый Омск 11:33
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик
На авиабазе Фэрфорд в Великобритании 5 сентября приземлился американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты.
RT на русском 15:02
Экономика
Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия готова предоставить кредит в 1 млрд рублей на развитие Дальнего Востока.
PrimaMedia.ru 04:20
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии
«Информация, распространенная одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих ВС РФ не соответствует действительности», — цитирует ТАСС заявление Минобороны.
Известия 10:46
Наука
Генетики выяснили происхождение жителей Южной Азии
Генетики выяснили происхождение представителей древней Индской цивилизации, а также современных жителей Южной Азии, говорится в Science.
N+1 14:11
Происшествия
МВД: полиция не препятствовала работе журналистов на акциях в Москве
МВД РФ в ответ на обращение Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщило, что не обнаружило фактов воспрепятствования работе журналистов со стороны полиции в ходе несанкционированных акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве.
Коммерсантъ 14:54
Общество
Метеобюро Канады предупредило о приближении урагана «Дориан»
Ураган «Дориан» достигнет атлантического побережья Канады в субботу, 7 сентября, сообщает канадское Национальное метеобюро.
RT на русском 16:05
Политика
Владимир Соловьев предрек новые гражданские войны на Украине
Популярный телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира своего авторского ток-шоу предрек на Украине возникновение новых гражданских войн и конфликтов.
Пятый канал 01:06
Политика
США обвинили Коршунова в краже секретов для российских авиадвигателей
Вместе с гражданином США Маурицио Паоло Бьянки Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, им грозит до 10 лет тюрьмы.
РИА Новости 16:32
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold поступил в продажу
The GEEK 02:42
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Происшествия
Во Владикавказе произошла давка в торговом центре во время распродажи
Во Владикавказе во время распродажи в торговом центре "Столица" произошла давка.
ТАСС 13:17
Экономика
Новый индустриальный парк появится в Тверской области в 2020 году
Напомним, руководство нового индустриального парка «Воронеж» рассчитывает привлечь более 3,3 млрд рублей в качестве инвестиций.
Известия 15:31
Футбол
Комличенко прошел блиц-опрос по истории чемпионатов Европы
Нападающий сборной России Николай Комличенко принял участие в блиц-опросе по истории чемпионатов Европы.
Sportbox.RU 15:00
Теннис
Надаль стал последним полуфиналистом US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС 00:46
Футбол
Сборная Испании в меньшинстве удержала победу над Румынией
LiveSport.ru 16:42
Политика
Хаджимба предложил Анквабу пост премьера Абхазии — Лакербая
Кандидат в президенты Абхазии, действующий президент республики Рауль Хаджимба предложил экс-президенту, депутату республиканского парламента Александру Анквабу пост главы правительства, заявил руководитель штаба бывшего кандидата в президенты Олега Аршба Леонид Лакербая после встречи с избирателями в Сухуме.
Евразия Daily 04:33
Футбол
Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал» следующим летом
Ведущий нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе принял решение продолжить карьеру в мадридском "Реале", куда он может перейти летом 2020 год, сообщает Sport.es.
ProstoProSport 15:55
Кино
Андрей Звягинцев запланировал съёмки нового фильма на 2020 год
Говорит Москва 05:35
Происшествия
В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с грузовиком
"В салоне автобуса находилось 22 пассажира, десять человек, в том числе мальчик 10 лет, пострадали", - сказал собеседник.
РИА Новости 13:53
Культура
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал документальный фильм журналиста Юрия Дудя о теракте в Беслане.
Lenta.ru 11:23
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.
Вести.Ru 09:32
Политика
«Наблюдатели Петербурга» заявили о подготовке фальсификаций на выборах
«Наблюдатели Петербурга» утверждают, что на грядущих выборах готовятся вбросы и фальсификации.
Поребрик.Медиа 10:50
Общество
Выселенный из пансионата в Сочи онкобольной переехал в новую квартиру
Житель Сочи Андрей Мартынов, которого накануне судебные приставы выселили из пансионата «Нептун», въехал в муниципальную квартиру по решению главы города Анатолия Пахомова, сообщает пресс-служба мэрии.
РБК 07:45
Происшествия
Против Абызова возбуждено третье уголовное дело
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
RT на русском 05:41
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59