Большинство аналитиков ждет второго понижения на 25 б.п. К концу года ставка может составить 6,75%. Это подхлестнет кредитование в стране.

К концу года ставка ЦБ РФ может составить 6,75%

Шоу-бизнес Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.

Футбол Травма Кьеллини помешала переходу Ругани в «Зенит» "Зенит" этим летом был близок к подписанию защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани, утверждают итальянские СМИ.

Экономика Путин поручил снизить ипотечный процент для молодых семей в ДФО Владимир Путин согласился запустить специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие В Вашингтоне назвали страны, представляющие угрозу для США в космосе "Существует абсолютно реальная угроза для сил США, которые развернуты в космосе, а вместе с тем и абсолютно реальная угроза для наших коммерческих и военных интересов, которые зависят от космоса и неразрывно с ним связаны", - добавил Данфорд.

Музыка Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.

Политика Абэ предложил Путину заключить мирный договор Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.

Политика Журналист назвал Польшу врагом российской государственности В материале говорится, что Польша является врагом российской государственности, который не признает никаких правил.

Общество Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.

Экономика Подорожный налог: участникам BlaBlaCar грозит уплата НДФЛ Водители, которые подвозят попутчиков в рамках сервиса BlaBlaCar и подобных ему, должны уплачивать подоходный налог, ставка которого составляет 13%.

Политика В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

Политика Собчак в Киеве рассказала, чей Крым По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".

Общество Профсоюзы через SMS пригласили москвичей на выборы Московская Федерация профсоюзов (МФП) пригласила жителей столицы на выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва с помощью SMS, сообщается на сайте организации.

Экономика Орешкин озвучил условия для перехода к четырехдневной рабочей неделе Практическое обсуждение предложения о переходе к четырехдневной рабочей неделе следует начинать при условии достижения гражданами более высоких доходов и более высокого уровня труда.

Политика МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".

Политика Кличко от увольнения с поста мэра Киева отделяет подпись Зеленского Правительство Украины поддержало увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о проблемах со сном Лера Кудрявцева испытывает серьезные проблемы со сном. Недавно телеведущая рассказала поклонникам, какие образы мучают ее по ночам.

Энергетика Запасы нефти в США снизились почти на 5 миллионов баррелей Запасы нефти в США за неделю сократились на 4,77 миллиона баррелей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство энергетики страны.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30 человек Власти Багамских островов установили, что не менее 30 человек погибли на архипелаге из-за урагана "Дориан".

Армия и оружие Российские подлодки вышли из строя в Сирии Проблему обнаружили в порту в Сирии, так как при переходе в Средиземное море батареи не использовались. Когда это выяснилось, не уточняется.

Армия и оружие Российские истребители за неделю 23 раза поднимались на перехват Российские истребители 23 раза поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов.