Финансы

Finam.RuFinam.RuК концу года ставка ЦБ РФ может составить 6,75%

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Большинство аналитиков ждет второго понижения на 25 б.п. К концу года ставка может составить 6,75%. Это подхлестнет кредитование в стране.
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К концу года ставка ЦБ РФ может составить 6,75%

Finam.Ru07:50

В ВЭБ.РФ дали прогноз по ставке ЦБ

Rambler News Service02:30

Ставка 7,0

Вести.Финанс02:04

Клепач ожидает снижения ключевой ставки на 0,25 п.п

ТАСС01:45
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Прогулочный катер затонул у берегов Крыма

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Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
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Sony представила смартфон Sony Xperia 5

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Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»

Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
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Samsung официально объявила дату старта продаж Galaxy Fold

Сегодня Samsung официально объявила дату старта продаж сгибаемого смартфона Galaxy Fold.
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Происшествия

Жительницу Петербурга нашли в закопанном чемодане после свидания

РИА Новости 06:42
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Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели

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Выселенному из временного жилья в Сочи онкобольному выделили квартиру

ТАСС вчера в 16:29
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Twitter временно отключил возможность публиковать твиты с помощью SMS

Возможность оставлять записи со смартфона с помощью SMS-сообщении временно пропала в социальной сети Twitter.
Телеканал 360° вчера в 18:53
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Власти Гонконга могут уступить протестующим

По информации издания, Лэм готовится публично объявить о своем решении во второй половине среды 4 сентября.
Pravda.Ru вчера в 04:13
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Путин посетит космодром Восточный

Президент России Владимир Путин 6 сентября посетит космодром Восточный, где проверит строительство новых объектов.
Известия 08:39
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Facebook заблокировал аккаунт Поклонской из-за поста о Захарченко

"Социальная сеть Facebook удалила мой пост, посвященный памяти главы ДНР Александра Захарченко, и заблокировала аккаунт на 30 дней", — написала в своем Telegram-канале Поклонская.
РИА Новости 07:46
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В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
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Валентина Гафта парализовало после инсульта

Взгляд.ру 05:13
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Путин предостерег Киев от преследования оппозиции

"Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится", - убежден президент РФ.
Российская газета 06:56
Армия и оружие

ЗРС С-400 развернут в Турции к весне 2020 года

По словам Шугаева, к весне будущего года системы будут полностью развернуты.
Военное дело 05:25
Политика

Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Происшествия

В поселке под Владимиром, где в ДТП погибли подростки, объявили траур

Траур объявлен в поселке Мелехово во Владимирской области, где автомобиль BMW сбил насмерть двоих подростков на пешеходном переходе, в школе, где учились дети, отменены занятия, сообщил РИА Новости в четверг зампредседателя районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Антон Судьин.
РИА Новости 08:07
Общество

В Госдуме прокомментировали идею Грефа отменить экзамены в школах

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в беседе с НСН прокомментировал заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что экзамены лишают желания учиться и их надо отменить.
RT на русском 08:00
Политика

Абэ подарил Путину старинную гравюру

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Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров

"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
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Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие

Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
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Путин ответил оскорбившей жителей Тулуна чиновнице

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«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица

"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс вчера в 23:42
Происшествия

СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»

RT на русском 07:39
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В школьной столовой в Липецкой области нашли червей в рисе

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры в рисе, предназначенном для детского питания, обнаружили червей.
Интерфакс 06:45
Происшествия

В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам

В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости 03 сентября в 18:28
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Глушаков рассказал о назначении Карреры главным тренером «Спартака»

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», рассказал, как главным тренером красно-белых был назначен итальянский специалист Массимо Каррера.
RT на русском 02:39
Происшествия

Минобороны России засудили за выстрел из танка по своим

Lenta.ru 07:52
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» подешевели на 5%

Утром 5 сентября акции "Сургутнефтегаза" быстро дешевеют после ралли последних дней, трейдеры начали фиксировать прибыль на комментариях главы компании Владимира Богданова относительно недавно созданной дочерней структуры для инвестиций в ценные бумаги и последовавшего бурного роста акций "Сургутнефтегаза".
Интерфакс 04:14
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