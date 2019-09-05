Большинство аналитиков ждет второго понижения на 25 б.п. К концу года ставка может составить 6,75%. Это подхлестнет кредитование в стране.

К концу года ставка ЦБ РФ может составить 6,75%

Происшествия Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Политика Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным» Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.

Гаджеты Samsung официально объявила дату старта продаж Galaxy Fold Сегодня Samsung официально объявила дату старта продаж сгибаемого смартфона Galaxy Fold.

Интернет Twitter временно отключил возможность публиковать твиты с помощью SMS Возможность оставлять записи со смартфона с помощью SMS-сообщении временно пропала в социальной сети Twitter.

Политика Власти Гонконга могут уступить протестующим По информации издания, Лэм готовится публично объявить о своем решении во второй половине среды 4 сентября.

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Кино Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров "5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.

Политика Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".

Экономика «Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица "Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.

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