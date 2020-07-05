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Российская газетаРоссийская газетаК концу лета курс рубля может вернуться к показателям апреля

После Дня независимости в США, перед которым на рынках, как правило превалирует оптимизм, настроения могут перемениться. Через неделю стартует сезон квартальных отчетов корпораций, который едва ли преподнесет положительные сюрпризы.
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К концу лета курс рубля может вернуться к показателям апреля

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", назвал факторы, влияющие на рубль, и дал прогноз по курсу до конца лета: - В ближайшее время, - прогнозирует эксперт, - курс евро может взять в качестве ориентира уровень в 82 рубля, курс - доллара - 73 рубля.
Российская газета04 июля в 23:00

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Экономист спрогнозировал курс рубля до конца лета

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К концу лета курс рубля может вернуться к показателям апреля

Российская газета04 июля в 23:00
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Общество

В Новосибирской области открываются летние кафе

Власти Новосибирской области разрешили восстановить работу предприятий общепита в формате летних кафе и веранд в связи со стабильной эпидемиологической обстановкой, сообщил на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Андрей Травников.
РИА Новости вчера в 23:43
Авто

В Уфе на продажу выставили 50 автомобилей должников

В следующем месяце в Уфе состоится аукцион по продаже имущества должников.
UfacityNews.ru вчера в 22:01
Политика

Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины

Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
РИА Новости вчера в 23:10
Происшествия

В Якутии обнаружили в лесу несанкционированное кладбище мусульман

Несанкционированное кладбище находится за птицефабрикой: пустые необитые деревянные гробы валяются в грязи и мусоре.
REGNUM вчера в 22:54
Здоровье

Главврач красноярской больницы ушел в отставку после проверки

Главный врач Уярской районной больницы в Красноярском крае, где пациенты пожаловались на плохие условия и лечение, ушел в отставку, проверка краевого минздрава нашла многочисленные нарушения в работе учреждения, сообщает ведомство.
РИА Новости 00:17
Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
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Гаджеты

Так выглядит 30-долларовая беспроводная зарядка Realme

На сайте Slashleaks опубликовали фотографию упаковки новой беспроводной зарядной станции компании Realme, которая совсем скоро, как утверждает источник, появится на рынке.
iXBT.com вчера в 23:55
Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
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Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

Известия вчера в 23:48
Общество

Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру

Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32
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Шоу-бизнес

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news 03 июля в 05:55
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Киберспорт

Создатели Left 4 Dead опубликовали арт Back 4 Blood

Evo-rus.com вчера в 13:44
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Автоспорт

Квят сошел с дистанции Гран-при Австрии из-за прокола колеса

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят сошел с дистанции Гран-при Австрии на предпоследнем круге.
Sports.ru вчера в 10:52
Авто

Новый кроссовер Honda Breeze установил рекорд продаж в Китае

Напомним, что компания Honda представила кроссовер Breeze осенью 2019 года.
Тарантас Ньюс 04 июля в 03:27
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия 04 июля в 21:16
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Автоспорт

Элбон: Атаковал Хэмилтона, пытаясь выиграть гонку

Алекс Элбон уверен: он не допускал каких-либо ошибок в борьбе с Льюисом Хэмилтоном за второе место на Гран При Австрии.
Motorsport.com Россия вчера в 11:43
Происшествия

Daily Mail (Великобритания): в США на День независимости застрелили десятки людей

ИноСМИ вчера в 23:03
Общество

Ещё один человек скончался от коронавируса в Приморье

В Приморье от коронавируса за минувшие сутки от коронавируса скончался ещё один человек.
Владивосток-Новости вчера в 22:20
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Футбол

Во вратаря клуба ПФЛ во время тренировки попала молния

БИЗНЕС Online вчера в 03:13
Политика

Процесс съемки обращения Путина попал на видео

Процесс съемки обращения президента России Владимира Путина к гражданам страны попал на видео.
Газета.Ru вчера в 12:07
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Происшествия

СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя

Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском 04 июля в 09:28
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Автоспорт

Россиянин Шварцман стал третьим в первой гонке сезона «Формулы-2»

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, занял третье место в первой гонке сезона-2020 «Формула-2» в Австрии.
News.ru 04 июля в 12:26
Технологии

В России разработан новый метод обнаружения самолетов-невидимок

Речь идет о принципиально новом способе обнаружения объектов, созданных по технологии "стелс", разработанном в Радиотехническом институте имени академика Минца.
Российская газета вчера в 03:13
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Здоровье

В Башкирии у 10 человек выявили инфекцию, поражающую мозг

В Башкирии в прошлом году у 10 человек была выявлена одна из опасных инфекций, которая вызывает воспаление головного и спинного мозга, а именно менингит.
UfacityNews.ru вчера в 21:37
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Технологии

Эксперт объяснил, можно ли обмануть систему распознавания лиц

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в Ставропольском крае планируют внедрить систему распознавания лиц.
ФедералПресс вчера в 22:42
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Происшествия

В Баргузинском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

РИА Новости вчера в 23:46
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Шоу-бизнес

Перенёсший трепанацию черепа Борис Корчевников показал фото из роддома

News.ru вчера в 16:03
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Общество

Глава Калмыкии захотел переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте

21 сентября 2019 года Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.
Новые Известия вчера в 12:57
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

РИА Новости вчера в 17:04
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