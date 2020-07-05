Коронавирус
Российская газетаК концу лета курс рубля может вернуться к показателям апреля
После Дня независимости в США, перед которым на рынках, как правило превалирует оптимизм, настроения могут перемениться. Через неделю стартует сезон квартальных отчетов корпораций, который едва ли преподнесет положительные сюрпризы.
Читать в источнике
Оценить20
с чего всё началось
Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", назвал факторы, влияющие на рубль, и дал прогноз по курсу до конца лета: - В ближайшее время, - прогнозирует эксперт, - курс евро может взять в качестве ориентира уровень в 82 рубля, курс - доллара - 73 рубля.Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 20:31, Ашберн
Биатлон
Виктор Майгуров: «Акимова никуда не уходит из сборной, она продолжает тренироваться»
Кандидат в президенты Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров выразил мнение, что призер ЧМ-2017 Татьяна Акимова продолжит выступать за сборную России.
Sports.ru 16:07
Политика
Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ
Луганская Народная Республика (ЛНР) и Донецкая Народная Республика (ДНР) могут войти в состав Российской Федерации на законных основаниях в относительно скорые сроки, по мнению экс-главы правительства ДНР Александра Бородая.
iReactor вчера в 22:45
Музыка
Грушинский фестиваль в режиме онлайн посмотрели более 500 тыс. человек
Зимний Грушинский фестиваль проходит более 30 лет.
ТАСС 16:13
Армия и оружие
ВМФ России получит около 40 кораблей и судов в этом году
В этом году в состав военно-морского флота (ВМФ) России войдут около 40 кораблей и судов различных класса, рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде».
Коммерсантъ 19:11
Политика
Процесс съемки обращения Путина попал на видео
Процесс съемки обращения президента России Владимира Путина к гражданам страны попал на видео.
Газета.Ru 12:07
Здоровье
В Монголии зарегистрировали два случая заболевания бубонной чумой
В Монголии зарегистрировали два случая заболевания бубонной чумой.
МИР 24 14:20
Общество
Аномальная жара придет в российские регионы с 5 июля
Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.
Коммерсантъ 03:47
Политика
Зюганов прокомментировал слова Путина о Конституции СССР
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что в советской Конституции «миной замедленного действия» было право республик на выход из страны и «монопольное право компартии на власть».
Коммерсантъ 19:46
Происшествия
Третьего обвиняемого по делу об убийстве Флойда освободили под залог
Еще одного полицейского, задержанного за убийство чернокожего американца Джорджа Флойда, освободили под залог.
Lenta.ru 15:59
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Армия и оружие
Sina: российский Ил-276 заставит Индию раскаиваться
Индия упустила уникальную возможность открыть на своей территории производство современных военно-транспортных самолетов.
ПолитРоссия вчера в 14:01
Политика
Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия 16:23
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Футбол
Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А
RT на русском вчера в 13:21
Общество
В Амурской области выявили 30 новых носителей коронавируса
Благовещенск, 3 июля 2020, 11:07 — REGNUM В Амурской области за минувшие сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 03 июля в 04:07
Политика
Эксперт признал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, к чему может привести отказ США от российских ракетных двигателей РД-180.
РИА Новости 12:20
Политика
Киевский эксперт назвал Зеленского «хуторянином-кидалой»
Президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой" и "типичным представителем хуторянской элиты".
РИА Новости 19:28
Экономика
ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.
РБК 20:19
Футбол
«Кайрат» объявил о прибытии Вагнера Лава в Казахстан
Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав прибыл в Казахстан. Об этом сообщается в твиттере его нового клуба — «Кайрата».
Sport24.ru 20:02
Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
РИА Новости 15:29
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
Здоровье
Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ
Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
Общество
Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
Известия 19:04
Общество
Yacht Harbour: яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду
На воду спущена первая в мире частная яхта-ледокол La Datcha, построенная по заказу Олега Тинькова, сообщает издание Yacht Harbour.
BFM.ru 08:52
Экономика
РСПП: почти 40% предпринимателей заявили об ухудшении делового климата
Около 40% представителей крупного и среднего бизнеса считают, что в июне деловой климат ухудшился, показал опрос Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Коммерсантъ 10:12
Футбол
Суд в понедельник приступит к пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд в понедельник должен приступить к пересмотру приговора Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным за серию потасовок в центре Москвы, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 17:22
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27