Экономика
Российская газетаК концу лета курс рубля может вернуться к показателям апреля
После Дня независимости в США, перед которым на рынках, как правило превалирует оптимизм, настроения могут перемениться. Через неделю стартует сезон квартальных отчетов корпораций, который едва ли преподнесет положительные сюрпризы.
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с чего всё началось
Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", назвал факторы, влияющие на рубль, и дал прогноз по курсу до конца лета: - В ближайшее время, - прогнозирует эксперт, - курс евро может взять в качестве ориентира уровень в 82 рубля, курс - доллара - 73 рубля.Российская газета04 июля в 23:00
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Экономист спрогнозировал к концу лета возвращение рубля к показателям апреля
Актуальные Новостивчера в 04:44
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Россиянам подготовили новое пособие в 50 тысяч рублей в год
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Сотрудник СИЗО в Твери ударил фигуранта московского дела Егора Лесных электрошокером в пах из-за того, что Лесных не сделал уборку в камере.
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Ранее сообщалось, что пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в граничащем с Россией и Китаем регионе Баян-Улгий на западе Монголии.
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«Это ж надо так одеться»: Анна Хилькевич высмеяла свой неудачный наряд
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Экспресс газета 06:35
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МИД потребовало вернуть деньги с граждан, возвратившихся из-за границы
Напомним, в начале апреля Правительство РФ выделило ведомству 500 миллионов рублей, предназначенных для материальной поддержки россиян, которые в связи с пандемией не могут вернуться в Россию из других стран.
Знамя труда (Альметьевск) вчера в 04:57
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Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
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Новый клип группы «Ленинград» собрал более миллиона просмотров
Новый клип группы "Ленинград" на песню "Фотосессия" собрал на YouTube более миллиона просмотров. Ролик был опубликован в ночь на 3 июля.
Piter.tv 07:25
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За сутки выявили 270 случаев коронавируса в Свердловской области
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Уральский меридиан 03:34
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Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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Ядовитые железы были обнаружены у южноамериканской амфибии
Ученые до сегодняшнего дня полагали, что амфибии не представляют никакой опасности для людей.
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Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
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Общество
ЕСПЧ коммуницировал жалобу на расследование убийства Немцова
Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу дочери Жанны Немцовой на то, как в России расследовалось убийство ее отца Бориса Немцова, сообщили в суде.
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Мыльная пленка позволила пронаблюдать разветвлённый поток света
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Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы
После гибели врача специалисты Министерства здравоохранения края провели проверку в Уярской районной больнице.
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Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
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Коронавирус выявлен у 376 саратовских детей
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