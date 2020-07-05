Экономика

Российская газетаРоссийская газетаК концу лета курс рубля может вернуться к показателям апреля

После Дня независимости в США, перед которым на рынках, как правило превалирует оптимизм, настроения могут перемениться. Через неделю стартует сезон квартальных отчетов корпораций, который едва ли преподнесет положительные сюрпризы.
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с чего всё началось

К концу лета курс рубля может вернуться к показателям апреля

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", назвал факторы, влияющие на рубль, и дал прогноз по курсу до конца лета: - В ближайшее время, - прогнозирует эксперт, - курс евро может взять в качестве ориентира уровень в 82 рубля, курс - доллара - 73 рубля.
Российская газета04 июля в 23:00

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Экономист спрогнозировал курс рубля до конца лета

АБНвчера в 12:47

Экономист спрогнозировал курсы доллара и евро к концу лета

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К концу лета курс рубля может вернуться к показателям апреля

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Экономист Коган предсказал курс доллара к концу лета

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Спрогнозирован курс рубля к концу лета

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Экономисты спрогнозировали резкий скачок доллара в конце лета

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Экономист спрогнозировал к концу лета возвращение рубля к показателям апреля

Актуальные Новостивчера в 04:44
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Общество

Россиянам подготовили новое пособие в 50 тысяч рублей в год

В Минспорта сообщили, что максимальный размер пособия составит 50 тысяч рублей в год.
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Сотрудник ФСИН ударил фигуранта «московского дела» электрошокером в пах из-за уборки

Сотрудник СИЗО в Твери ударил фигуранта московского дела Егора Лесных электрошокером в пах из-за того, что Лесных не сделал уборку в камере.
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Ранее сообщалось, что пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в граничащем с Россией и Китаем регионе Баян-Улгий на западе Монголии.
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Происшествия

В суде огласили переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

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Здоровье

Врач выразила тревогу за здоровье сильно похудевшего продюсера Фадеева

Evo-rus.com 03:35
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Здоровье

В Иркутской области стало больше больных с тяжелой формой коронавируса

В дальнейшем при положительном результате на коронавирус, пациента переводят в ковидный госпиталь, в случае отрицательного – в обычный терапевтический стационар, – сказала Валентина Вобликова.
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Здоровье

Витамин D снижает риск развития болезней сердца

По заявлению кардиолога и терапевта Ирины Мурадян, витамин D играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов, передает РИА Новости.
Инфорос 06:24
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Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09
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Здоровье

Плановый приём в стационары начался в Ивановской области

Как и анонсировал КстатиNеws, в Ивановской области начали снова принимать больных в стационары.
Кстати.News 05:34
Шоу-бизнес

«Это ж надо так одеться»: Анна Хилькевич высмеяла свой неудачный наряд

Анна Хилькевич высмеяла свои неудачные фото.
Экспресс газета 06:35
Общество

МИД потребовало вернуть деньги с граждан, возвратившихся из-за границы

Напомним, в начале апреля Правительство РФ выделило ведомству 500 миллионов рублей, предназначенных для материальной поддержки россиян, которые в связи с пандемией не могут вернуться в Россию из других стран.
Знамя труда (Альметьевск) вчера в 04:57
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Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
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Музыка

Новый клип группы «Ленинград» собрал более миллиона просмотров

Новый клип группы "Ленинград" на песню "Фотосессия" собрал на YouTube более миллиона просмотров. Ролик был опубликован в ночь на 3 июля.
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Шоу-бизнес

Прилучный прокомментировал слухи о романе с Мирославой Карпович

Bimru.ru 03:49
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Здоровье

За сутки выявили 270 случаев коронавируса в Свердловской области

За минувшие сутки в Свердловской области коронавирусом заболели ещё 270 человек.
Уральский меридиан 03:34
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
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Наука

Ядовитые железы были обнаружены у южноамериканской амфибии

Ученые до сегодняшнего дня полагали, что амфибии не представляют никакой опасности для людей.
Evo-rus.com 03:15
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Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 03 июля в 10:57
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Общество

ЕСПЧ коммуницировал жалобу на расследование убийства Немцова

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу дочери Жанны Немцовой на то, как в России расследовалось убийство ее отца Бориса Немцова, сообщили в суде.
Интерфакс 07:10
Происшествия

СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя

Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
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Кино

Фанат The Witcher показал, как выглядела бы взрослая Цири из сериала «Ведьмак»

Поклонник серии игр The Witcher и сериала «Ведьмак» показал, как может выглядеть взрослая Цири в шоу от Netflix.
CyberSport.ru 05:56
Происшествия

Под Екатеринбургом у сотрудника детского лагеря нашли коронавирус

Екатеринбург, 6 июля 2020, 07:27 — REGNUM В Свердловской области у сотрудника одного из детских лагерей нашли коронавирус.
REGNUM 00:27
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Наука

Мыльная пленка позволила пронаблюдать разветвлённый поток света

ToDay News Ufa вчера в 16:36
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Здоровье

Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы

После гибели врача специалисты Министерства здравоохранения края провели проверку в Уярской районной больнице.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
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Общество

Малоимущие семьи могут освободить от платы за детсад и ясли

Правительству предложили освободить малоимущие семьи от платы за детские сады.
Газета.Ru вчера в 23:53
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Экономика

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
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Общество

Коронавирус выявлен у 376 саратовских детей

Матвеева уточнила, что заболеваемость составляет 296 на 100 тысяч человек - это в 1,6 раза меньше, чем средний показатель в России.
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Общество

ЕГЭ по русскому языку сдают пять тысяч выпускников в Бурятии

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REGNUM 04:07
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Культура

Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни

Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года.
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