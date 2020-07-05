Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", назвал факторы, влияющие на рубль, и дал прогноз по курсу до конца лета: - В ближайшее время, - прогнозирует эксперт, - курс евро может взять в качестве ориентира уровень в 82 рубля, курс - доллара - 73 рубля.

с чего всё началось

После Дня независимости в США, перед которым на рынках, как правило превалирует оптимизм, настроения могут перемениться. Через неделю стартует сезон квартальных отчетов корпораций, который едва ли преподнесет положительные сюрпризы.

К концу лета курс рубля может вернуться к показателям апреля

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