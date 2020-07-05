Коронавирус
Российская газетаК концу лета курс рубля может вернуться к показателям апреля
Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", назвал факторы, влияющие на рубль, и дал прогноз по курсу до конца лета: - В ближайшее время, - прогнозирует эксперт, - курс евро может взять в качестве ориентира уровень в 82 рубля, курс - доллара - 73 рубля.
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Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Политика
Сенатор от Крыма назвал главного врага Украины
Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ заявил, что главным врагом страны является Россия, которая имеет вторую в мире по численности армию.
РИА Новости 04:26
Автоспорт
Квят и еще пять гонщиков не встали на колено перед Гран-при Австрии
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и еще пять гонщиков не стали преклонять колено перед стартом этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.
РИА Новости 09:27
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Элла Суханова показала, в каких условиях родила дочь
Звезда «Дома-2» Элла Суханова впервые стала мамой 1 июля. Информация о ее беременности появилась в начале апреля.
Вокруг ТВ 03 июля в 03:08
Политика
Глава Калмыкии предложил изменить конституцию республики
Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил внести изменения в Степное Уложение (конституцию) республики после вступления в силу поправок к Конституции РФ.
РИА Новости 06:28
Авто
Компания BMW обновит программное обеспечение своих автомобилей
Клиенты баварской марки с 1 июля могут приобрести автомобили BMW, оборудованные мультимедийной системой с возможностью обновления «по воздуху».
SpeedMe 03 июля в 04:35
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Происшествия
В Чикаго при стрельбе погибли четыре человека
Неизвестные открыли стрельбу в ночь на воскресенье в одном из центральных районов города Чикаго (штат Иллинойс), четыре человека погибли, четверо получили ранения.
ТАСС 10:18
Кино
Мини-сериал по мотивам фильма «Текст» появился в Сети
Премьера расширенной версии киноленты «Текст» с актером Александром Петровым в главной роли состоялась 3 июля.
iReactor вчера в 12:47
Шоу-бизнес
В Сети возмутились словами Ларисы Долиной о возможности нарушать ПДД
Пользователей Сети возмутило заявление певицы Ларисы Долиной, которое она сделала на программе "Сто вопросов взрослому" в 2010 году.
РИА Новости 11:02
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Происшествия
Семейная ссора вылилась в масштабный пожар в пятиэтажке
Семейная ссора стала причиной масштабного пожара в жилом доме в Херсонской области Украины.
Вести.Ru 10:47
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Происшествия
СКР обжаловал отмену возбуждения уголовного дела против следователя
Следственный комитет России (СКР) решил обжаловать отмену постановления о возбуждении уголовного дела против следователя по особо важным делам Руслана Миниахметова.
Газета.Ru вчера в 09:35
Политика
Процесс съемок обращения Путина попал на видео
Журналист Павел Зарубин опубликовал видео, на котором запечатлен процесс подготовки президента России Владимира Путина к записи обращения к россиянам.
Pravda.Ru 09:57
Общество
Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры краш-теста автомобиля Aurus. Седан протестировали на прочность в центре испытаний ФГУП "НАМИ".
РИА Новости 04:30
Технологии
В России разработан новый метод обнаружения самолетов-невидимок
Речь идет о принципиально новом способе обнаружения объектов, созданных по технологии "стелс", разработанном в Радиотехническом институте имени академика Минца.
Российская газета 03:13
Армия и оружие
США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180
Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru 03:24
Здоровье
Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ
Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
Здоровье
Кардиолог указала на лучший витамин для снижения риска болезней сердца
В результате специалисты получили данные, по которым сердечно-сосудистые заболевания регистрировались значительно чаще у людей со значениями витамина D до 20 нг/мл, тогда как норма — 30-60 нг/мл.
ИА Красная Весна вчера в 14:46
Общество
Пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в Китае
В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая выявлен пациент с подозрением на бубонную чуму.
Известия 10:04
Шоу-бизнес
Фото: госпитализирован актер Михаил Казаков
Российская газета 09:15
Политика
Экс-премьер ДНР заявил о скором выходе Донбасса из состава Украины
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) скоро выйдут из состава Украины, считает бывший премьер ДНР и руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.
Известия 02:11
Хоккей
«Доус любому тренеру подойдет! Главное, чтоб деньги на него нашлись». 5 вопросов эксперту о главных событиях в нашем хоккее
Фото: © КХЛ / Акимжанов Марат Что касается легионеров, в первую очередь игроков из Северной Америки, где продолжает свирепствовать коронавирус, то это как раз решаемый вопрос.
Матч ТВ 02:15
Здоровье
Раскрыт способ определить серьезные болезни по языку
Раскрыт способ определить серьезные болезни по языку.
Lenta.ru 10:11
Гаджеты
Тестовую версию iOS 14 удачно запустили на iPhone 6s
Фото: flickr Компания Apple планирует осенью представить новую операционную систему iOS 14, но уже сегодня удачно запустили тестовую версию.
ВладТайм 05:32
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19