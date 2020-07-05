Экономика
Live24Курс рубля может вернуться к показателям апреля к концу лета
Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган во время интервью для «Российской газеты» озвучил все факторы, которые оказывают непосредственное влияние на курс рубля. Также специалист сделал небольшой прогноз по поводу предстоящей валютной ситуации.
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с чего всё началось
Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", назвал факторы, влияющие на рубль, и дал прогноз по курсу до конца лета: - В ближайшее время, - прогнозирует эксперт, - курс евро может взять в качестве ориентира уровень в 82 рубля, курс - доллара - 73 рубля.Российская газетавчера в 23:00
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