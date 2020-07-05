Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", назвал факторы, влияющие на рубль, и дал прогноз по курсу до конца лета: - В ближайшее время, - прогнозирует эксперт, - курс евро может взять в качестве ориентира уровень в 82 рубля, курс - доллара - 73 рубля.

с чего всё началось

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган во время интервью для «Российской газеты» озвучил все факторы, которые оказывают непосредственное влияние на курс рубля. Также специалист сделал небольшой прогноз по поводу предстоящей валютной ситуации.

Курс рубля может вернуться к показателям апреля к концу лета

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