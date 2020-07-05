Финансы

Российская газетаРоссийская газетаК концу лета курс рубля может вернуться к показателям апреля

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", назвал факторы, влияющие на рубль, и дал прогноз по курсу до конца лета: - В ближайшее время, - прогнозирует эксперт, - курс евро может взять в качестве ориентира уровень в 82 рубля, курс - доллара - 73 рубля.
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Экономист спрогнозировал к концу лета возвращение рубля к показателям апреля

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Пименов назвал шесть опасных ошибок, которых стоит избегать водителям

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Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
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Общество

Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке

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В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
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Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам

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