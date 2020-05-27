Общество

Москва 24Москва 24Рекордные осадки ожидаются в столице в конце недели

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что рекордное количество осадков в конце недели ожидается в Москве. По его словам, прогнозируется "четыре ведра на квадратный метр", передает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

Синоптики заявили о рекордных осадках в Москве в конце недели

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Обширная циклоническая депрессия принесет в Москву рекордное количество осадков в конце недели, "четыре ведра на квадратный метр", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости13:43

Подробнее о событии

Синоптики призвали Центральную Россию подготовиться к «колоссальным осадкам»

Московский Комсомолец20:14

Рекордные осадки ожидаются в столице в конце недели

Москва 2414:26

Синоптики ожидают рекордных осадков в Москве в конце недели

РЕН ТВ14:36

Синоптики предупредили о рекордных осадках в Москве в конце недели

Известия16:02

Москвичам пообещали «четыре ведра» осадков на квадратный метр

Взгляд.ру14:05

Тишковец пообещал москвичам рекордные осадки в конце недели

Вечерняя Москва13:58

К концу недели Москва столкнется с рекордным количеством дождей

Вести.Ru13:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 21:04, Ашберн
Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
РИА Новости 12:01
875
Киберспорт

В Dota 2 вышел Battle Pass 2020

Inc-news.ru 16:27
Здоровье

Эксперты из Минздрава РФ приедут в Забайкалье из-за коронавируса

Глава минздрава РФ Михаил Мурашко направил в Забайкалье группу экспертов из-за роста распространения коронавируса.
Забайкальский рабочий 19:50
3
Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru 16:42
2,9K
Футбол

Филимонов осудил сокращение доходов футболистов из-за COVID-19

Экс-голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов подверг критике практику сокращения зарплат футболистов из-за пандемии COVId-19.
Профиль 17:36
Наука

В Австралии установлен новый рекорд скорости интернета

МонаВиста вчера в 06:00
65
Кино

Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»

Поклонники фильма "Назад в будущее 2" (1989 год) стали возмущаться в твиттере, когда один из зрителей заметил, что в картине, которую недавно транслировали на стриминговой платформе Netflix, был вырезан целый эпизод, сообщает NME.
РИА Новости 24 мая в 23:46
12
Общество

Передвижение по Москве стало возможно только по столичному пропуску

С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска.
РБК 18:56
184
Политика

Украина хочет «выбить» Россию из космических программ США

В интервью изданию «Левый берег» глава космического агентства Украины Владимир Усов заявил о имеющейся возможности у Киева «выбить» Россию из американских космических проектов, при условии налаживания собственного производства ракетных двигателей.
Военное дело 08:29
729
Спорт

Дмитрий Торбинский пожаловался на «сумасшедшие цены» в США

РЕН ТВ вчера в 17:06
5
Экономика

Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП до 4,6% в 2020 году

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП в текущем году до 4,6% по сравнению с ранее ожидавшимся снижением на 3,9%.
Интерфакс 09:56
10
Политика

Источник сообщил о переносе даты саммита ШОС

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который был запланирован на 22-23 июля в Санкт-Петербурге, перенесён.
RT на русском 20:42
Армия и оружие

США заявили об «опасном» перехвате российскими Су-35 своего самолета

"Очередной, третий за последний месяц, небезопасный перехват самолета Poseidon P-8A ВМС США российскими истребителями Су-35 в международном воздушном пространстве над Средиземным морем", - сообщили в пресс-службе.
Московский Комсомолец 20:06
Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ 24 мая в 15:49
190
Шоу-бизнес

Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
490
Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

Известия вчера в 14:25
5
Политика

Twitter впервые отметил публикацию Трампа знаком недостоверности

Автоматический призыв о проверке фактов появился в Twitter под сообщениями президента США Дональда Трампа.
Российская газета 20:36
1
Здоровье

Режим ограничений из-за коронавируса на Камчатке продлят после 1 июня

Власти Камчатки сохранят после 1 июня режим ограничений, введенный в мае в регионе, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Камчатка-Информ 01:31
3
Игры

Состоялся релиз Minecraft Dungeons

Inc-news.ru 15:39
Культура

Берлинская рапсодия: в файлах Mafia III: Definitive Edition обнаружили уровень из отменённой игры Hangar 13

Виртуальный Берлин образца 1980-х годов должен был стать местом действия теперь уже отменённого стелс-экшена Hangar 13 (студия-разработчик Mafia III) под названием Rhapsody.
3DNews 03:52
Политика

Майора обвинили в вымогательстве взяток за командировки в Сирию

Гарнизонный военный суд Санкт-Петербурга рассматривает уголовное дело в отношении майора Вооруженных сил России Николая Заикина, который обвиняется в получении взяток.
Труд 08:06
103
Политика

Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара

Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
Известия 13:22
57
Происшествия

Полиция нашла двух девушек, готовивших еду на Вечном огне в Кронштадте

В полицию доставили двух девушек из компании, пытавшейся пожарить шашлыки на пламени Вечного огня в Кронштадте, сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 11:51
578
Политика

Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ 16:25
1K
Гаджеты

Опубликованы «живые» фотографии Xiaomi Mi Band 5

Rusargument 10:10
7
Общество

Дочь детского писателя Успенского выступила против премии его имени

REGNUM 09:09
226
Происшествия

Россиянка умерла после многочисленных звонков в скорую

Россиянка четырежды обращалась в скорую: первый раз — ночью 17 апреля, потом еще три раза — днем 18-го.
Lenta.ru 07:22
Технологии

Сбой произошел в работе Twitter

Сбой случился в работе социальной сети Twitter. Об этом сообщают пользователи во всем мире, передает портал Downdetector.
Москва 24 18:41
Культура

Криминальный сериал «Черная кошка» начнется 25 мая на канале Россия 1

История расскажет о неуловимой и опасной банде «Черная кошка», которая существовала в советское время.
Комсомольская правда 24 мая в 23:50
30
Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное