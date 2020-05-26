Общество

Вести.RuВести.RuК концу недели Москва столкнется с рекордным количеством дождей

В конце недели на Москву могут пролиться сильные ливни. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал Вестям.Ru, что по осадкам даже может быть побит рекорд 1976 года.
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Синоптики заявили о рекордных осадках в Москве в конце недели

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Обширная циклоническая депрессия принесет в Москву рекордное количество осадков в конце недели, "четыре ведра на квадратный метр", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости13:43

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Синоптики предупредили о рекордных осадках в Москве в конце недели

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Рекордное количество осадков ожидается в конце недели в Москве

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Взгляд.ру14:05

Синоптики ожидают рекордных осадков в Москве в конце недели

РЕН ТВ14:36

К концу недели Москва столкнется с рекордным количеством дождей

Вести.Ru13:56
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Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
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Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
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Пригожин ответил Шнурову стихами

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Взгляд.ру 11:41
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В России призвали воздержаться от поездок за границу

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 07:09
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Общество

Один из немногих продавцов eSIM перестал подключать абонентов

Компания Easy4 несколько недель назад прекратила подключать абонентов, рассказали РБК три источника на российском телекоммуникационном рынке.
РБК 17:02
Происшествия

Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня

Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
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Армия и оружие

Подводный беспилотник «Посейдон» впервые запустят осенью 2020 года

Осенью текущего года впервые пройдет пуск беспилотного подводного аппарата Посейдон с борта атомной подводной лодки Белгород.
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Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой

Родственники умершей певицы Юлии Началовой установили на ее могиле памятник из черного гранита.
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Происшествия

В Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса

За сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось на 51, с момента начала пандемии зафиксированы 1364 случая заражения в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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Спорт

Дмитрий Торбинский пожаловался на «сумасшедшие цены» в США

РЕН ТВ вчера в 17:06
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Авто

Когда мало внедорожника: подборка очень крутых «проходимцев» за цену стандартного офроудера

У внедорожника есть место для квадрокоптера.
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Происшествия

В Самарской области полностью потушили крупный пожар в жилых домах

В поселке Яицкое Самарской области полностью ликвидирован пожар в 11 домах площадью тысяча квадратных метров.
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Политика

Путин предложил совместить «Бессмертный полк» и празднование Дня ВМФ

Peterburg2.ru 09:10
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Космос

SpaceX впервые запустит астронавтов в космос

Запуск 27 мая станет первым отправлением астронавтов с космодрома Кеннеди с момента последнего полета шаттла NASA в 2011 году.
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Энергетика

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

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Биолог попросила не стремиться скорее переболеть коронавирусом

Не стоит спешить скорее переболеть коронавирусом, ведь, чем позже человек заразиться им, тем больше шансов, что он получит эффективное лечение и болезнь пройдет в легкой форме.
Газета.Ru 21:42
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Общество

Омбудсмен назвал регионы России с наибольшим давлением на бизнес

В Кабардино-Балкарии, Дагестане, Иркутской области и Чечне наблюдается наибольшее давление на предпринимателей со стороны контрольно-надзорных органов.
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Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»

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Вестник Кавказа 11:02
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Происшествия

В Кузбассе штормовой ветер повалил деревья и повредил кровли домов

В Кемеровской области штормовой ветер повалил деревья и повредил кровли частных домов, сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 26 мая.
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Хоккей

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Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
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Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

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Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
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REGNUM вчера в 04:40
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Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Газета.Ru 12:04
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