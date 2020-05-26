МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Обширная циклоническая депрессия принесет в Москву рекордное количество осадков в конце недели, "четыре ведра на квадратный метр", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

с чего всё началось

В конце недели на Москву могут пролиться сильные ливни. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал Вестям.Ru, что по осадкам даже может быть побит рекорд 1976 года.

К концу недели Москва столкнется с рекордным количеством дождей

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