Общество
Вести.RuК концу недели Москва столкнется с рекордным количеством дождей
В конце недели на Москву могут пролиться сильные ливни. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал Вестям.Ru, что по осадкам даже может быть побит рекорд 1976 года.
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Обширная циклоническая депрессия принесет в Москву рекордное количество осадков в конце недели, "четыре ведра на квадратный метр", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.РИА Новости13:43
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У внедорожника есть место для квадрокоптера.
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Происшествия
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Peterburg2.ru 09:10
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В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
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В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек
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